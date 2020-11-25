Устали бороться с черными точками и акне? Вас спасет уникальное черное мыло! Всего за неделю этот чудо-продукт поможет избавиться от прыщей. Не верите? Приготовьте черное мыло своими руками по рецепту Анны Терещенко и наслаждайтесь идеальной кожей лица!

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Ингредиенты:

Пальмовое масло — 50 мл

Масло ши — 10 г

Активированный уголь — 5 табл.

Лимонный сок — 2 ч. л.

Эфирное масло зародышей пшеницы — 5 кап.

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Пальмовое масло увлажняет кожу лица.

Масло ши увлажняет, обладает легким антисептическим эффектом.

Активированный уголь является антисептиком, вытягивает из пор грязь, жир, оставляя кожу чистой и мягкой.

Лимонный сок подсушивает и осветляет кожу.

Эфирное масло зародышей пшеницы оздоравливает проблемную кожу.

Приготовление черного мыла:

Вскипятите воду для водяной бани. На водяной бане смешайте масла, затем добавьте уголь, лимонный сок. Неторопливо помешивайте полученный мыльный раствор до полного растворения комочков. В среднем процесс расплавления длится от 5 до 7 минут. Когда процесс расплавления закончится, залейте все в заранее подготовленные формы, например, банки из-под майонеза, консервации и т. д. Оставьте мыло охлаждаться на 20 – 30 минут, чтобы оно затвердело.

Советы по применению черного мыла:

Используйте мыло каждый день, утром и вечером. Для этого достаточно нанести мыло на руки, смешать его с водой и умыть им лицо. Чтобы усилить эффект, оставьте мыльную пену на коже на 20 минут как маску. Однако такую ​​процедуру следует делать нечасто, максимум два раза в неделю, чтобы не пересушить кожу. Для лучшего проникновения полезных ингредиентов сначала нужно очистить кожу от косметики и загрязнений, затем распаривать ее над тазиком с горячей водой в течение 5 – 7 минут, и только потом умыться черным мылом. Если хотите сэкономить время, используйте мыло после душа или ванны: тогда распаривать кожу не придется. После умывания нанесите на кожу увлажняющий крем и час не выходите из дома.

Если в течение недели вы ежедневно будете умываться этим мылом и дважды примените его как маску, прыщики исчезнут с вашего лица!

Video: Черное мыло своими руками: секрет Анны Терещенко Черное мыло - идеальное средство для борьбы с черными точками и акне. Узнайте, как приготовить черное мыло своими руками, в нашем материале