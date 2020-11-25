Черное мыло своими руками: секрет Анны Терещенко
Устали бороться с черными точками и акне? Вас спасет уникальное черное мыло! Всего за неделю этот чудо-продукт поможет избавиться от прыщей. Не верите? Приготовьте черное мыло своими руками по рецепту Анны Терещенко и наслаждайтесь идеальной кожей лица!
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Ингредиенты:
- Пальмовое масло — 50 мл
- Масло ши — 10 г
- Активированный уголь — 5 табл.
- Лимонный сок — 2 ч. л.
- Эфирное масло зародышей пшеницы — 5 кап.
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Пальмовое масло увлажняет кожу лица.
Масло ши увлажняет, обладает легким антисептическим эффектом.
Активированный уголь является антисептиком, вытягивает из пор грязь, жир, оставляя кожу чистой и мягкой.
Лимонный сок подсушивает и осветляет кожу.
Эфирное масло зародышей пшеницы оздоравливает проблемную кожу.
Приготовление черного мыла:
- Вскипятите воду для водяной бани.
- На водяной бане смешайте масла, затем добавьте уголь, лимонный сок.
- Неторопливо помешивайте полученный мыльный раствор до полного растворения комочков. В среднем процесс расплавления длится от 5 до 7 минут.
- Когда процесс расплавления закончится, залейте все в заранее подготовленные формы, например, банки из-под майонеза, консервации и т. д. Оставьте мыло охлаждаться на 20–30 минут, чтобы оно затвердело.
Советы по применению черного мыла:
- Используйте мыло каждый день, утром и вечером. Для этого достаточно нанести мыло на руки, смешать его с водой и умыть им лицо.
- Чтобы усилить эффект, оставьте мыльную пену на коже на 20 минут как маску. Однако такую процедуру следует делать нечасто, максимум два раза в неделю, чтобы не пересушить кожу.
- Для лучшего проникновения полезных ингредиентов сначала нужно очистить кожу от косметики и загрязнений, затем распаривать ее над тазиком с горячей водой в течение 5–7 минут, и только потом умыться черным мылом.
- Если хотите сэкономить время, используйте мыло после душа или ванны: тогда распаривать кожу не придется.
- После умывания нанесите на кожу увлажняющий крем и час не выходите из дома.
Если в течение недели вы ежедневно будете умываться этим мылом и дважды примените его как маску, прыщики исчезнут с вашего лица!