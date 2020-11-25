Чорне мило своїми руками: секрет Ганни Терещенко
Втомилися боротися з чорними цятками та акне? Вас врятує унікальне чорне мило! Всього за тиждень цей диво-продукт допоможе позбутися прищів. Не вірите? Приготуйте чорне мило своїми руками за рецептом Ганни Терещенко та насолоджуйтеся ідеальною шкірою обличчя!
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Складові:
- Пальмова олія – 50 мл
- Олія ші – 10 г
- Активоване вугілля – 5 табл.
- Лимонний сік – 2 ч. л.
- Ефірна олія зародків пшениці – 5 крап.
Пальмова олія зволожує шкіру обличчя.
Масло ші зволожує, має легкий антисептичний ефект.
Активоване вугілля є антисептиком, що витягує з пор бруд, жир, залишаючи шкіру чистою і м’якою.
Лимонний сік підсушує та висвітлює шкіру.
Ефірна олія зародків пшениці оздоровлює проблемну шкіру.
Приготування чорного мила:
- Закип’ятіть воду для водяної бані.
- На водяній бані змішайте олії, потім додайте вугілля, лимонний сік.
- Неквапливо помішуйте отриманий мильний розчин до повного розчинення грудочок. У середньому процес плавлення триває від 5 до 7 хвилин.
- Коли процес плавлення скінчиться, залийте все у заздалегідь підготовані форми, наприклад, банки з-під майонезу, упаковки з тортів, печива тощо. Залиште мило охолоджуватися на 20–30 хвилин, щоб воно затверділо.
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Поради щодо застосування чорного мила:
- Застосовуйте мило щодня, зранку та ввечері. Для цього достатньо нанести мило на руки, змішати його з водою та вмити ним обличчя.
- Щоб підсилити ефект, залиште мильну піну на шкірі на 20 хвилин як маску. Однак таку процедуру слід робити нечасто, максимум двічі на тиждень, аби не пересушити шкіру.
- Для кращого проникнення корисних інгредієнтів спочатку потрібно очистити шкіру від косметики та забруднень, потім розпарювати її над тазиком з гарячою водою упродовж 5–7 хвилин, і тільки потім умитися чорним милом.
- Якщо хочете зекономити час, використовуйте мило після душу або ванни: тоді розпарювати шкіру не доведеться.
- Після вмивання нанесіть на шкіру зволожувальний крем і годину не виходьте з дому.
Якщо протягом тижня ви щодня будете вмиватися цим милом і двічі застосуєте його як маску, прищики зникнуть з вашого обличчя!