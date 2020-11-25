Втомилися боротися з чорними цятками та акне? Вас врятує унікальне чорне мило! Всього за тиждень цей диво-продукт допоможе позбутися прищів. Не вірите? Приготуйте чорне мило своїми руками за рецептом Ганни Терещенко та насолоджуйтеся ідеальною шкірою обличчя!

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Складові:

Пальмова олія – 50 мл

Олія ші – 10 г

Активоване вугілля – 5 табл.

Лимонний сік – 2 ч. л.

Ефірна олія зародків пшениці – 5 крап.

Пальмова олія зволожує шкіру обличчя.

Масло ші зволожує, має легкий антисептичний ефект.

Активоване вугілля є антисептиком, що витягує з пор бруд, жир, залишаючи шкіру чистою і м’якою.

Лимонний сік підсушує та висвітлює шкіру.

Ефірна олія зародків пшениці оздоровлює проблемну шкіру.

Приготування чорного мила:

Закип’ятіть воду для водяної бані. На водяній бані змішайте олії, потім додайте вугілля, лимонний сік. Неквапливо помішуйте отриманий мильний розчин до повного розчинення грудочок. У середньому процес плавлення триває від 5 до 7 хвилин. Коли процес плавлення скінчиться, залийте все у заздалегідь підготовані форми, наприклад, банки з-під майонезу, упаковки з тортів, печива тощо. Залиште мило охолоджуватися на 20 – 30 хвилин, щоб воно затверділо.

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Поради щодо застосування чорного мила:

Застосовуйте мило щодня, зранку та ввечері. Для цього достатньо нанести мило на руки, змішати його з водою та вмити ним обличчя. Щоб підсилити ефект, залиште мильну піну на шкірі на 20 хвилин як маску. Однак таку процедуру слід робити нечасто, максимум двічі на тиждень, аби не пересушити шкіру. Для кращого проникнення корисних інгредієнтів спочатку потрібно очистити шкіру від косметики та забруднень, потім розпарювати її над тазиком з гарячою водою упродовж 5 – 7 хвилин, і тільки потім умитися чорним милом. Якщо хочете зекономити час, використовуйте мило після душу або ванни: тоді розпарювати шкіру не доведеться. Після вмивання нанесіть на шкіру зволожувальний крем і годину не виходьте з дому.

Якщо протягом тижня ви щодня будете вмиватися цим милом і двічі застосуєте його як маску, прищики зникнуть з вашого обличчя!

Video: Чорне мило своїми руками: секрет Ганни Терещенко Чорне мило - ідеальний засіб для боротьби з чорними цятками й акне. Дізнайтеся, як приготувати чорне мило своїми руками, в нашому матеріалі