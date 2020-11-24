Укрепление ногтей в домашних условиях

Ногти начинают слоиться, становятся тонкими и ломкими? Зачастую так происходит после снятия гель-лака или же обычного лака для ногтей. Как справиться с неприятной проблемой и что поможет максимально быстро укрепить ногти в домашних условиях? Об этом рассказала косметолог Ольга Метельская.

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Для воскового запечатывания вам понадобится:

Мёд – 3 ч. л.

Масло кокоса – 3 ч. л.

Масло какао – 3 ч. л.

Морская соль – 1 ч. л.

Тёплая вода – 3 ч. л.

Масло виноградных косточек – 3 ч. л.

Витамин Е – 15 капель

Пчелиный воск – 3 ч. л.

Маска для ногтей

Растопить на водяной бане масло какао, добавляем к нему кокосовое масло. Когда масла растают, тщательно перемешать и снять с водяной бани, остудить до комнатной температуры. Добавить мёд и тщательно перемешать. Нанести маску на руки, втереть в ногтевые пластины. Затем надеть на руки хлопчатобумажные перчатки и держать маску 40 минут. Затем убрать салфеткой излишки масел. После маски стоит нанести на руки скраб.

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Скраб для ногтей

Морскую соль залить водой комнатной температуры. Полученной смесью полировать ногтевые пластины с помощью тряпочки (фетр, фланель, мягкая замша). Полировать необходимо с осторожностью, чтобы не повредить ноготь. Снова влажной салфеткой убрать излишки скраба.

Восковое запечатывание

В миске растопить пчелиный воск и добавить масло виноградных косточек. Остудить до комнатной температуры, добавить витамин Е. Чистым кусочком ткани и восковым средством слегка отполируйте ногтевую пластину.

Важно: после процедуры запечатывания лак может не лечь на ноготь. Покраска ногтей возможна через 2 дня. Для лучшего результата используйте средство курсом: 5 процедур, каждых 2–3 дня.

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Хранить маски и скраб можно около 1 месяца, если хранить на нижней полке холодильника – 2 месяца.