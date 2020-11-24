Укрепление ногтей в домашних условиях
Ногти начинают слоиться, становятся тонкими и ломкими? Зачастую так происходит после снятия гель-лака или же обычного лака для ногтей. Как справиться с неприятной проблемой и что поможет максимально быстро укрепить ногти в домашних условиях? Об этом рассказала косметолог Ольга Метельская.
Больше по теме: Почему ломаются ногти и как этого избежать
Для воскового запечатывания вам понадобится:
- Мёд – 3 ч. л.
- Масло кокоса – 3 ч. л.
- Масло какао – 3 ч. л.
- Морская соль – 1 ч. л.
- Тёплая вода – 3 ч. л.
- Масло виноградных косточек – 3 ч. л.
- Витамин Е – 15 капель
- Пчелиный воск – 3 ч. л.
Маска для ногтей
- Растопить на водяной бане масло какао, добавляем к нему кокосовое масло.
- Когда масла растают, тщательно перемешать и снять с водяной бани, остудить до комнатной температуры.
- Добавить мёд и тщательно перемешать.
- Нанести маску на руки, втереть в ногтевые пластины.
- Затем надеть на руки хлопчатобумажные перчатки и держать маску 40 минут.
- Затем убрать салфеткой излишки масел.
- После маски стоит нанести на руки скраб.
Больше по теме: Как быстро и красиво накрасить ногти
Скраб для ногтей
- Морскую соль залить водой комнатной температуры.
- Полученной смесью полировать ногтевые пластины с помощью тряпочки (фетр, фланель, мягкая замша).
- Полировать необходимо с осторожностью, чтобы не повредить ноготь.
- Снова влажной салфеткой убрать излишки скраба.
Восковое запечатывание
- В миске растопить пчелиный воск и добавить масло виноградных косточек. Остудить до комнатной температуры, добавить витамин Е.
- Чистым кусочком ткани и восковым средством слегка отполируйте ногтевую пластину.
Важно: после процедуры запечатывания лак может не лечь на ноготь. Покраска ногтей возможна через 2 дня. Для лучшего результата используйте средство курсом: 5 процедур, каждых 2–3 дня.
Больше по теме: Как восстановить ногти в домашних условиях
Хранить маски и скраб можно около 1 месяца, если хранить на нижней полке холодильника – 2 месяца.