Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Укрепление ногтей в домашних условиях

24.11.2020

Ногти начинают слоиться, становятся тонкими и ломкими? Зачастую так происходит после снятия гель-лака или же обычного лака для ногтей. Как справиться с неприятной проблемой и что поможет максимально быстро укрепить ногти в домашних условиях? Об этом рассказала косметолог Ольга Метельская.

Больше по теме: Почему ломаются ногти и как этого избежать

iStock_50887258_XXLARGEДля воскового запечатывания вам понадобится:

  • Мёд – 3 ч. л.
  • Масло кокоса – 3 ч. л.
  • Масло какао – 3 ч. л.
  • Морская соль – 1 ч. л.
  • Тёплая вода – 3 ч. л.
  • Масло виноградных косточек – 3 ч. л.
  • Витамин Е – 15 капель
  • Пчелиный воск – 3 ч. л.

Маска для ногтей

  1. Растопить на водяной бане масло какао, добавляем к нему кокосовое масло.
  2. Когда масла растают, тщательно перемешать и снять с водяной бани, остудить до комнатной температуры.
  3. Добавить мёд и тщательно перемешать.
  4. Нанести маску на руки, втереть в ногтевые пластины.
  5. Затем надеть на руки хлопчатобумажные перчатки и держать маску 40 минут.
  6. Затем убрать салфеткой излишки масел.
  7. После маски стоит нанести на руки скраб.

Больше по теме: Как быстро и красиво накрасить ногти

укрепление ногтей

Скраб для ногтей

  1. Морскую соль залить водой комнатной температуры.
  2. Полученной смесью полировать ногтевые пластины с помощью тряпочки (фетр, фланель, мягкая замша).
  3. Полировать необходимо с осторожностью, чтобы не повредить ноготь.
  4. Снова влажной салфеткой убрать излишки скраба.

Восковое запечатывание

  1. В миске растопить пчелиный воск и добавить масло виноградных косточек. Остудить до комнатной температуры, добавить витамин Е.
  2. Чистым кусочком ткани и восковым средством слегка отполируйте ногтевую пластину.

Важно: после процедуры запечатывания лак может не лечь на ноготь. Покраска ногтей возможна через 2 дня. Для лучшего результата используйте средство курсом: 5 процедур, каждых 2–3 дня.

Больше по теме: Как восстановить ногти в домашних условиях

Хранить маски и скраб можно около 1 месяца, если хранить на нижней полке холодильника – 2 месяца.

 

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить