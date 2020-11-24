Зміцнення нігтів в домашніх умовах
Нігті починають розшаровуватися, стають тонкими і ламкими? Найчастіше це відбувається після зняття гель-лаку або ж звичайного лаку для нігтів. Як впоратися з неприємною проблемою і що допоможе максимально швидко зміцнити нігті в домашніх умовах? Про це розповіла косметолог Ольга Метельська.
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Для воскового запечатування вам знадобиться:
- Мед – 3 ч. л.
- Кокосова олія – 3 ч. л.
- Какао-олія – 3 ч. л.
- Морська сіль – 1 ч. л.
- Тепла вода – 3 ч. л.
- Олія виноградних кісточок – 3 ч. л.
- Вітамін Е – 15 крапель
- Бджолиний віск – 3 ч. л.
Маска для нігтів:
- Розтопити на водяній бані какао-олію, додаємо до неї кокосову олію.
- Коли сумiш розтане, ретельно перемішати і зняти з водяної бані, остудити до кімнатної температури.
- Додати мед і ретельно перемішати.
- Нанести маску на руки, втерти в нігтьові пластини.
- Потім надіти на руки бавовняні рукавички і тримати маску 40 хвилин.
- Прибрати серветкою надлишки олій.
- Після маски варто нанести на руки скраб.
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Скраб для нігтів
- Морську сіль залити водою кімнатної температури.
- Отриманою сумішшю полірувати нігтьові пластини за допомогою ганчірочки (фетр, фланель, м’яка замша).
- Полірувати необхідно з обережністю, щоб не пошкодити ніготь.
- Знову вологою серветкою прибрати надлишки скрабу.
Воскове запечатування:
- У мисці розтопити бджолиний віск і додати олію виноградних кісточок. Остудити до кімнатної температури, додати вітамін Е.
- Чистим шматочком тканини і восковим засобом злегка відполіруйте нігтьову пластину.
Важливо: після процедури запечатування лак може не лягти на ніготь. Фарбування нігтів можливе через 2 днi. Для кращого результату використовуйте засіб курсом: 5 процедур, кожні 2–3 дні.
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Зберігати маски і скраб можна близько 1 місяця, якщо зберігати на нижній полиці холодильника – 2 місяці.