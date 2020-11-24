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Зміцнення нігтів в домашніх умовах

24.11.2020

Нігті починають розшаровуватися, стають тонкими і ламкими? Найчастіше це відбувається після зняття гель-лаку або ж звичайного лаку для нігтів. Як впоратися з неприємною проблемою і що допоможе максимально швидко зміцнити нігті в домашніх умовах? Про це розповіла косметолог Ольга Метельська.

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зміцнення нігтів після шелаку в домашніх умовах

Для воскового запечатування вам знадобиться:

  • Мед – 3 ч. л.
  • Кокосова олія – 3 ч. л.
  • Какао-олія – 3 ч. л.
  • Морська сіль – 1 ч. л.
  • Тепла вода – 3 ч. л.
  • Олія виноградних кісточок – 3 ч. л.
  • Вітамін Е – 15 крапель
  • Бджолиний віск – 3 ч. л.

Маска для нігтів:

  1. Розтопити на водяній бані какао-олію, додаємо до неї кокосову олію.
  2. Коли сумiш розтане, ретельно перемішати і зняти з водяної бані, остудити до кімнатної температури.
  3. Додати мед і ретельно перемішати.
  4. Нанести маску на руки, втерти в нігтьові пластини.
  5. Потім надіти на руки бавовняні рукавички і тримати маску 40 хвилин.
  6. Прибрати серветкою надлишки олій.
  7. Після маски варто нанести на руки скраб.

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зміцнення нігтів після шелаку в домашніх умовах

Скраб для нігтів

  1. Морську сіль залити водою кімнатної температури.
  2. Отриманою сумішшю полірувати нігтьові пластини за допомогою ганчірочки (фетр, фланель, м’яка замша).
  3. Полірувати необхідно з обережністю, щоб не пошкодити ніготь.
  4. Знову вологою серветкою прибрати надлишки скрабу.

Воскове запечатування:

  1. У мисці розтопити бджолиний віск і додати олію виноградних кісточок. Остудити до кімнатної температури, додати вітамін Е.
  2. Чистим шматочком тканини і восковим засобом злегка відполіруйте нігтьову пластину.

Важливо: після процедури запечатування лак може не лягти на ніготь. Фарбування нігтів можливе через 2 днi. Для кращого результату використовуйте засіб курсом: 5 процедур, кожні 2–3 дні.

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Зберігати маски і скраб можна близько 1 місяця, якщо зберігати на нижній полиці холодильника –  2 місяці.

Video: Зміцнення нігтів в домашніх умовах

Після зміцнення нігтів в домашніх умовах нігті перестануть розшаровуватися і відновляться після шелаку. Як провести зміцнення нігтів за 5 процедур, читайте в матеріалі

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