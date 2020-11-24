Нігті починають розшаровуватися, стають тонкими і ламкими? Найчастіше це відбувається після зняття гель-лаку або ж звичайного лаку для нігтів. Як впоратися з неприємною проблемою і що допоможе максимально швидко зміцнити нігті в домашніх умовах? Про це розповіла косметолог Ольга Метельська.

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Для воскового запечатування вам знадобиться:

Мед – 3 ч. л.

Кокосова олія – 3 ч. л.

Какао-олія – 3 ч. л.

Морська сіль – 1 ч. л.

Тепла вода – 3 ч. л.

Олія виноградних кісточок – 3 ч. л.

Вітамін Е – 15 крапель

Бджолиний віск – 3 ч. л.

Маска для нігтів:

Розтопити на водяній бані какао-олію, додаємо до неї кокосову олію. Коли сумiш розтане, ретельно перемішати і зняти з водяної бані, остудити до кімнатної температури. Додати мед і ретельно перемішати. Нанести маску на руки, втерти в нігтьові пластини. Потім надіти на руки бавовняні рукавички і тримати маску 40 хвилин. Прибрати серветкою надлишки олій. Після маски варто нанести на руки скраб.

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Скраб для нігтів

Морську сіль залити водою кімнатної температури. Отриманою сумішшю полірувати нігтьові пластини за допомогою ганчірочки (фетр, фланель, м’яка замша). Полірувати необхідно з обережністю, щоб не пошкодити ніготь. Знову вологою серветкою прибрати надлишки скрабу.

Воскове запечатування:

У мисці розтопити бджолиний віск і додати олію виноградних кісточок. Остудити до кімнатної температури, додати вітамін Е. Чистим шматочком тканини і восковим засобом злегка відполіруйте нігтьову пластину.

Важливо: після процедури запечатування лак може не лягти на ніготь. Фарбування нігтів можливе через 2 днi. Для кращого результату використовуйте засіб курсом: 5 процедур, кожні 2–3 дні.

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Зберігати маски і скраб можна близько 1 місяця, якщо зберігати на нижній полиці холодильника – 2 місяці.

Video: Зміцнення нігтів в домашніх умовах Після зміцнення нігтів в домашніх умовах нігті перестануть розшаровуватися і відновляться після шелаку. Як провести зміцнення нігтів за 5 процедур, читайте в матеріалі