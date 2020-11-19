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Как быстро высушить лак на ногтях: секреты Елены Мельник

19.11.2020

Хотите узнать, как быстро высушить лак на ногтях? Секреты раскрывает Елена Мельник! В своем мастер-классе визажист расскажет, какие три шага помогут высушить лак за одну минуту. Скорее читайте материал!

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как быстро высушить лак на ногтях

Шаг № 1. Подготовка лака к нанесению на ногтевую пластину

Лаки для ногтей лучше сохнут при низкой температуре. Поэтому перед тем, как делать маникюр, поместите тюбик с лаком в морозилку на десять минут.

Шаг № 2. Подготовка ногтевой пластины

Перед тем, как наносить лак на ногти, отполируйте их пилочкой и обезжирьте спиртом. И только потом можно красить ногтевую пластину.

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Шаг № 3. Фиксация лака на ногтевой пластине

Нанесите растительное масло на маникюр с пипетки. Немного подождите, затем опустите руку в миску с водой, чтобы снять масло.

Video: Как быстро высушить лак на ногтях: секреты Елены Мельник

Как быстро высушить лак на ногтях, знает Елена Мельник! В своем мастер-классе визажист расскажет, какие 3 шага помогут высушить лак за 1 минуту

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