Хочете дізнатися, як швидко висушити лак на нігтях? Секрети розкриває Олена Мельник! У своєму майстер-класі візажист розповість, які три кроки допоможуть висушити лак за одну хвилину. Швидше читайте матеріал!

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Крок № 1. Підготовка лаку до нанесення на нігтьову пластину

Лаки для нігтів краще сохнуть за низької температури. Тому перед тим, як робити манікюр, помістіть тюбик із лаком до морозильної камери на десять хвилин.

Крок № 2. Підготовка нігтьової пластини

Перед тим, як наносити лак на нігті, відполіруйте їх пилочкою та знежирте спиртом. І лише після цього можна фарбувати нігтьову пластину.

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Крок № 3. Фіксація лаку на нігтьовій пластині

Нанесіть рослинну олію на манікюр з піпетки. Трохи почекайте, потім опустіть руку в миску з водою, щоб зняти олію.

Video: Як швидко висушити лак на нігтях: секрети Олени Мельник Як швидко висушити лак на нігтях, знає Олена Мельник! У своєму майстер-класі візажист розповість, які 3 кроки допоможуть висушити лак за 1 хвилину