Не знаете, как правильно наносить тональный крем? Тогда скорее на мастер-класс от Елены Мельник! Визажист поделилась с нами секретами идеального тона, которые узнала от своих французских коллег. С ними ваш макияж будет всегда безупречным!

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Совет №1. В качестве базы под макияж используйте солнцезащитный крем

Французские визажисты советуют заменять привычную для вас силиконовую базу под макияж на более легкий по структуре солнцезащитный крем. Он защищает кожу от пересыхания и ультрафиолетовых лучей.

Сандра Баллок, которую в 50 лет признали самой красивой женщиной планеты, призналась, что пользуется ежедневно солнцезащитным кремом. Именно благодаря ему актриса имеет всегда безупречный тон и сохраняет молодость кожи лица.

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Совет №2. Наносите тональный крем на лицо тонким слоем

Толстый слой тонального крема или слишком плотная база делают тон лица неестественным, похожим на маску. Чтобы этого избежать, французские визажисты советуют накладывать тон тонким прозрачным слоем.

Секрет: Чтобы скрыть недостатки, нужно:

Нанести ультра тонкий, почти прозрачный слой тонального крема. Сверху зафиксировать его небольшим количеством рассыпчатой ​​пудры. Снова повторить шаги: нанести ультра тонкий слой крема и пудры.

Совет №3. Закрепляйте макияж с помощью специального спрея

Французские визажисты советуют: обязательно закрепляйте макияж специальным спреем. Его можно приобрести в специализированном магазине или сделать своими руками. Лучше наносить спрей на расстоянии вытянутой руки, или распылить облако в воздухе и войти в него. Через несколько минут промокните лицо салфеткой. Вот и все: ваш тон идеально зафиксирован!

Video: Как наносить тональный крем: секреты Елены Мельник Узнайте, как правильно наносить тональный крем в мастер-классе от Елены Мельник. Визажист делится секретами своих французских коллег, которые помогут сделать макияж безупречным