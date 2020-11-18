Не знаєте, як правильно наносити тональний крем? Тоді мерщій на майстер-клас від Олени Мельник! Візажистка поділилася з нами секретами ідеального тону, які дізналася від своїх французьких колег. З ними ваш макіяж буде завжди бездоганним!

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Порада №1. В якості бази під макіяж використовуйте сонцезахисний крем

Французькі візажисти радять замінювати звичну для вас силіконову базу під макіяж на легший по структурі сонцезахисний крем. Він захищає шкіру від пересихання та ультрафіолетових променів.

Сандра Буллок, яку в 50 років визнали найкрасивішою жінкою планети, зізналася, що користується щодня сонцезахисним кремом. Саме завдяки ньому актриса завжди має бездоганний тон та зберігає молодість шкіри обличчя.

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Порада №2. Наносьте тональний крем на обличчя тонким шаром

Товстий шар тонального крему або занадто щільна база роблять тон обличчя неприроднім, схожим на маску. Щоб цього уникнути, французькі візажисти радять накладати тон тонким прозорим шаром.

Секрет: Щоб приховати недоліки, потрібно:

Нанести ультра тонкий, майже прозорий шар тонального крему. Зверху зафіксувати його невеликою кількістю розсипчастої пудри. Знову повторити кроки: нанести ультра тонкий шар крему та пудри.

Порада №3. Закріплюйте макіяж за допомогою спеціального спрею

Французькі візажисти радять: обов’язково закріплюйте макіяж за допомогою спеціального спрею. Його ви можете придбати у спеціалізованому магазині або ж виготовити власноруч. Найкраще наносити спрей на відстані витягнутої руки, або розпилити хмару в повітрі та увійти в неї. Через кілька хвилин промокніть обличчя серветкою. Ось і все: ваш тон ідеально зафіксований!

Video: Як наносити тональний крем: секрети Олени Мельник Дізнайтеся, як правильно наносити тональний крем в майстер-класі від Олени Мельник. Візажистка ділиться секретами своїх французьких колег, які допоможуть зробити макіяж бездоганним