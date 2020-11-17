Первое, что выдает признаки старения у женщины, – это шея и овал лица. Косметолог Зоряна Денисюк рассказала об уникальной технологии – тейпировании. Прямо сейчас узнайте о том, как омолодиться без инъекций! Больше информации о тейпировании – в нашем материале.

Тейпирование – это уникальная технология! Результат виден уже после первого использования. Это действительно реальный метод экспресс-омоложения без инъекций! Как известно, шея и овал лица – это первое, что выдает признаки старения у женщины. Косметолог Зоряна Денисюк уверяет, что мы можем избавиться от лишних морщин и деформаций без инъекций прямо у себя дома!

Тейпы – ленты из натурального хлопка на гипоаллергенной клейкой основе. Под действием температуры тела клей активируется, и пластырь надежно приклеивается к коже. Показатель эластичности составляет 140%–190%. По этому показателю он очень похож на человеческую кожу, поэтому при наложении стимулирует обменные и восстановительные процессы.

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Результат после процедуры тейпирования:

сглаживание морщин вокруг губ;

уменьшение двойного подбородка;

разглаживание «гусиных лапок»;

разглаживание мимических морщин на лбу;

уменьшение носогубной складки;

подтягивание овала лица;

устранения отеков под глазами;

подъем верхнего века;

уменьшение морщин на шее.

Цена за процедуру в салоне или клинике от 500 грн, это около 2,5 тыс. грн за курс.

Цены на тейп (саму ленту) от 105 грн (за 4,5 м).

Главные причины, почему обычный пластырь не подходит для данной процедуры:

а) меньшая эластичность (может не помочь, а наоборот, растянуть кожу);

б) клеевая основа обычного пластыря может вызвать аллергические реакции.

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Противопоказания к применению:

Повреждения и раздражения кожи в зоне наложения тейпа. Кожные заболевания (экзема, грибок, плоские бородавки). Насморк, воспаление миндалин (с лимфой в организме могут разноситься бактерии). Болезни лимфатической системы. Тяжелые стадии сахарного диабета. Острая сердечная недостаточность. Индивидуальная непереносимость материалов тейпа (для определения этого следует наклеить небольшой кусочек ленты на внутренний локтевой сгиб, уже через час можем увидеть реакцию, если она есть).

Тейпы можно клеить ежедневно в течение курса (21 день), а затем для поддержания результата – раз в неделю.