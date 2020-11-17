Перше, що видає ознаки старіння у жінки, – це шия та овал обличчя. Косметолог Зоряна Денисюк розповіла про унікальну технологію – тейпування. Просто зараз дізнайтеся про те, як омолодитися без ін’єкцій! Більше інформації про тейпування – в нашому матеріалі.

Тейпування – це унікальна технологія! Результат видно вже після першого ж використання. Це дійсно дієвий метод експрес-омолодження без ін’єкцій! Як відомо, шия та овал обличчя – це перше, що видає ознаки старіння у жінки. Косметолог Зоряна Денисюк запевняє, що ми можемо позбутися зайвих зморщок і деформацій без ін’єкцій просто вдома!

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Тейпи – стрічки з натуральної бавовни на гіпоалергенній клейовій основі. Під дією температури тіла клей активується і пластир надійно приклеюється до шкіри. Показник еластичності становить 140% –190%. За цим показником він дуже схожий на людську шкіру, тому при накладенні стимулює обмінні та відновні процеси.

Результат після процедури тейпування:

згладжування зморщок навколо губ;

зменшення подвійного підборіддя;

розгладження «гусячих лапок»;

розгладження мімічних зморщок на лобі;

зменшення носогубної складки;

підтягування овалу обличчя;

усунення набряків під очима;

підйом верхньої повіки;

зменшення зморщок на шиї.

Ціна за процедуру в салоні або клініці від 500 грн, це близько 2,5 тис. грн за курс.

Ціни на тейп (саму стрічку) від 105 грн (за 4,5 м).

Головні причини того, чому звичайний пластир не підходить для цієї процедури:

а) менша еластичність (може не допомогти, а навпаки, розтягнути шкіру);

б) клейова основа звичайного пластиру може викликати алергічні реакції.

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Протипоказання в застосуванні:

Пошкодження і подразнення шкіри в зоні нанесення тейпу. Шкірні захворювання (екзема, грибок, плоскі бородавки). Нежить, запалення мигдалин (з лімфою в організмі можуть поширюватися бактерії). Хвороби лімфатичної системи. Важкі стадії цукрового діабету. Гостра серцева недостатність. Індивідуальна непереносимість матеріалів тейпу (для визначення цього слід наклеїти невеликий шматок стрічки на внутрішній ліктьовий згин, вже через годину можемо побачити реакцію, якщо вона є).

Тейпи можна клеїти щодня протягом курсу (21 день), а потім для підтримання результату – раз на тиждень.