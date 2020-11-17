Экстрасенс Алена Курилова дала интересные советы, как уберечь себя от измены мужа. Она подробно рассказала, какие обряды, ритуалы и обычаи вам станут полезны. Подробнее о том, что поменять на кухне, чтобы мужчина вам не изменял, читайте в материале.

Иногда, чтобы спасти свою семью, нужно поверить в настоящее чудо. Ваш мужчина резко начал отдаляться и стал совсем чужим? Проведите несколько обрядов, верно разместите вещи на кухне и проведите особый ритуал. Не опускайте руки, ведь, кроме вас, вашу семью никто не спасет!

Место. Женщина должна сидеть от мужчины обязательно по левую сторону – чтобы мужчина не ходил налево. И чтобы жена находилась ближе к его сердцу.

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Ложка. У мужчины ложка должна быть по размеру наибольшая среди всех членов семьи. Этим подчеркивается главенство мужчины в доме. Сейчас же практически всегда ложки одного размера и одной формы, а главная поваренная ложка – во владении хозяйки. Поэтому в семьях мужчина сдает свои позиции. А верховенство автоматически переходит в руки жены. Затем женщины жалуются, что мужчина не справляется с ролью хозяина в доме. Хотя сами в этом виноваты.

Чашка, тарелка. У супругов должна быть общей посуда (чашки и тарелки – как общая постель). С этой посуды не имеет право есть никто, даже дети. Если у мужчины своя посуда, это равноценно тому, что вы отделили его от своей кровати.

Приготовление еды. Мужчина должен есть только блюда, исключительно приготовленные женой. К тому же она должна сама подавать угощения мужу на стол, чтобы он привык питаться только из ее рук. Не является исключением и питание мужа на работе. Поэтому женщина должна готовить ему еду, чтобы он брал ее с собой даже на работу. Готовка – это ритуал, и человек в процессе приготовления вкладывает в блюдо свою энергетику. Мужчина, который употребляет пищу, заряженную энергетикой жены, тесно связан с ней и не нуждается в энергетике другой женщины.

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Оберег. На кухне женщины должны хранить оберег, который бы состоял из мужского символа (перец, хрен и т.д.) и женского (яблоко, лук). Символы должны быть сплетены (связаны) – чтобы супруги были так же неразлучны. К такой бытовой магии прибегали и наши бабушки, прабабушки. Они плели косы из лука и перца или лука и кукурузы, которая также выступала фаллическим символом.

А чтобы не потерять связи с мужем, даже если он выходит из дома, после обеда будто нечаянно дотроньтесь до:

Волос – ведь они связаны со стрессами, страхами. Не зря из-за этих факторов они выпадают. Поэтому человек должен почувствовать, что именно вы можете его успокоить.

Плеч – они связаны с ощущением границ (вспомните, когда кто-то ненароком касается ваших плеч, вы вздрагиваете). Поэтому ваш мужчина должен привыкнуть, что нарушить «границы» можете только вы. И не бойтесь не только коснуться их, но и обнять мужа за плечи. Без этого невозможен по-настоящему глубокий контакт.

Грудной клетки – здесь сосредоточены самые сильные, глубинные чувства и переживания. И они должны быть связаны только с вами.

Живота, ведь живот — это жизнь, пуповина. И если ваш муж пуповиной был ранее связан с матерью, то теперь с вами. И это должно подсознательно стать его параллелью.

Для того, чтобы закрепить результат, нужно провести специальный ритуал на неразлучность мужа и жены.

Нужно взять различные травы и приправы, перец разного цвета, насыпать в собственноручно сшитый мешочек и при этом приговаривать: «Как смешиваются эти травы-приправы, так соединяюсь я, раба Божья (имя) с моим мужем, рабом Божьим (имя). И как не разделить эти травы-приправы, так не отделить и нас друг от друга».