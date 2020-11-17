Екстрасенс Олена Курилова дала цікаві поради щодо того, як вберегти себе від зради чоловіка. Вона детально розповіла, які обряди, ритуали та звичаї стануть нам у нагоді. Детальніше про те, що змінити на кухні, аби чоловік вас не зраджував, читайте в нашому матеріалі.

Іноді, щоб врятувати свою родину, потрібно повірити в диво. Ваш чоловік різко почав віддалятися, став зовсім чужим? Проведіть кілька обрядів, правильно розташуйте речі на кухні та проведіть особливий ритуал. Не опускайте руки, бо, крім вас, вашу сім’ю ніхто не врятує!

Місце. Дружина має сидіти від чоловіка обов’язково по ліву сторону – аби чоловік не ходив наліво. І щоб дружина перебувала ближче до серця чоловіка.

Ложка. У чоловіка ложка має бути за розміром найбільша серед усіх членів сім’ї. Цим підкреслюється верховенство чоловіка в домі. Зараз же практично завжди ложки одного розміру та однієї форми, а головна кухарська ложка – у володінні господині. Тому в сім’ях чоловік здає свої позиції. А верховенство автоматично переходить до рук дружини. Потім жінки нарікають, що чоловік не є в домі господарем. Хоча самі в цьому винні.

Чашка, тарілка. У чоловіка й дружини має бути спільним посуд (чашки й тарілки – як спільна постіль). З цього посуду не повинен їсти ніхто, навіть діти. Якщо в чоловіка свій посуд, це все одно, що ви відокремили його від свого ліжка.

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Приготування їжі. Чоловік має вживати лише страви, приготовані дружиною. Не є винятком ​​навіть мати. До того ж дружина мусить сама подавати чоловікові на стіл, аби він звик харчуватися тільки з її рук. Не є винятком і харчування чоловіка на роботі. Тож дружина має готувати чоловікові страву, аби він брав її із собою навіть на роботу. Приготування – це ритуал, і людина, яка готує, вкладає у страву свою енергетику. Чоловік, який вживає їжу, заряджену енергетикою дружини, тісно пов’язується з нею і не потребує енергетики іншої жінки.

Оберіг. На кухні жінки мають тримати оберіг, який би складався з чоловічого символа (перець, хрін тощо) і жіночого (яблуко, цибуля). Символи мають бути сплетені (зв’язані) – аби чоловік і жінка були так само нерозлучні. До такої побутової магії вдавалися наші бабусі, прабабусі. Вони плели коси з цибулі та перцю або з цибулі й кукурудзи, яка також виступала фалічним символом.

А щоб не втратити зв’язок із чоловіком навіть тоді, коли він вийде з дому, після обіду ненароком торкніться:

Волосся, яке пов’язане зі стресами, страхами, через що воно може випадати. Тож чоловік має відчути, що саме ви можете його заспокоїти.

Плечей – вони пов’язані з відчуттям меж (згадайте, коли хтось ненароком торкається ваших плеч, ви здригаєтеся). Тож ваш чоловік має звикнути, що порушити «межу» можете тільки ви. І не бійтеся не лише торкнутися їх, а й обійняти чоловіка за плечі. Без цього неможливий по-справжньому глибокий контакт.

Грудної клітки – тут містяться найсильніші, найглибші почуття й переживання. І вони мають бути пов’язані тільки з вами.

Живота, адже живіт – це життя, пуповина. І якщо ваш чоловік пуповиною був раніше зв’язаний з матір’ю, то тепер із вами. І це має підсвідомо стати його паралеллю.

Для того, щоб закріпити результат, потрібно провести спеціальний ритуал на нерозривність чоловіка та дружини.

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Потрібно взяти різні трави і приправи, перець різного кольору, насипати у власноруч зшитий мішечок і при цьому примовляти: «Як змішуються ці трави-приправи, так з’єднуюся я, раба Божа (ім’я) з моїм чоловіком, рабом Божим (ім’я). І як не відокремити ці трави-приправи, так не відокремити й нас одне від одного».