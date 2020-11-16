Топ-5 ошибок осеннего макияжа
Осень – пора дождей, и девушкам часто приходится сталкиваться не только с проблемами промокшей обуви или одежды, но и потекшего макияжа, который может испортить внешний вид. Стилист Роман Медный открыл пять незаменимых советов, которые помогут сохранить макияж в любую погоду!
Ошибка №1
Нанесение тонального крема толстым слоем. При малейшем повышении влажности толстый слой тональной основы начнет кусками «плыть» по лицу. И если попытаться промокнуть лицо салфеткой, тон размажется по щекам и превратится в кашу.
Ошибка №2
Карандаш для бровей на масляной основе. Проверить текстуру карандаша очень просто: провести линию на руке, если нанесение является легким и оставляет жирный след — он имеет масляную основу. Лучше всего подойдет карандаш на восковой основе, или же матовые тени необходимого оттенка.
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Ошибка №3
Перламутровые тени в дождливую погоду. Перламутровые тени легче растушевываются, но из-за своей шелковистой, мягкой структуры, в основе которой и лежат те самые мерцающие, перламутровые частички, они менее стойкие. В дождливый период лучше отдать предпочтение матовым теням.
Ошибка №4
Неправильно подобранные румяна. Большинство женщин используют сухие румяна, однако в сырую погоду правильным выбором будут жидкие. По своей структуре они являются более стойкими к влаге и не потекут в неподходящий момент.
Ошибка №5
Использование глянцевых, маслянистых помад ярких цветов. Чтобы сделать цвет более насыщенным, женщины часто наносят помаду несколько раз. Таким образом, на губах образовывается толстый слой, который при малейшем воздействие влаги, размазывается и затекает в морщинки у губ.