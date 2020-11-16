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Топ-5 помилок осіннього макіяжу

16.11.2020

Осінь – пора дощів, і дівчатам часто доводиться стикатися не тільки з проблемами мокрого взуття або одягу, а й потекшого макіяжу, який може зіпсувати зовнішній вигляд. Стиліст Роман Мідний відкрив п’ять незамінних порад, які допоможуть зберегти макіяж в будь-яку погоду!

ошибки осеннего макияжа

Помилка №1

Нанесення тонального крему товстим шаром. При найменшому підвищенні вологості товстий шар тональної основи почне шматками «плисти» по обличчю. І якщо спробувати промокнути обличчя серветкою, тон розмажеться по щоках і перетвориться в кашу.

Помилка №2

Олівець для брів на масляній основі. Перевірити текстуру олівця дуже просто: провести лінію на руці, якщо нанесення є легким і залишає жирний слід – він має масляну основу. Найкраще підійде олівець на восковій основі, або ж матові тіні необхідного відтінку.

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Помилка №3

Перламутрові тіні в дощову погоду. Перламутрові тіні легше розтушовуються, але через свою шовковистість, м’якість структури, в основі якої і лежать ті самі мерехтливі, перламутрові частинки, вони менш стійкі. У дощовий період краще віддати перевагу матовим тіням.

Помилка №4

Неправильно підібрані рум’яна. Більшість жінок використовують сухі рум’яна, проте в сиру погоду правильним вибором будуть рідкі. За своєю структурою вони є більш стійкими до вологи і не потечуть в невідповідний момент.

Помилка №5

Використання глянсових, маслянистих помад яскравих кольорів. Щоб зробити колір більш насиченим, жінки часто наносять помаду кілька разів. Таким чином, на губах утворюється товстий шар, який при найменшому впливу вологи, розмазується і затікає в зморшки біля губ.

 

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