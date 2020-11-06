Новинка косметики – твёрдый крем! Похож на мыльце, расходуется до шести раз экономнее обычного «полужидкого» крема. Сегодня косметолог Ольга Метельская для примера приготовит твёрдый крем для лица, который, кстати, сможет стать отличным подарком.

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Ингредиенты:

Пчелиный воск – 3 чайные ложки

Масло какао – 1 чайная ложка

Кокосовое масло – 1 чайная ложка

Масло Ши – 1 чайная ложка

Эфирное масло бергамота – 4 капли

Эфирное масло жасмина – 8 капель

Витамин Е – 10 капель

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Изготовление:

На паровой бане растопить воск, время от времени помешивая его. Когда воск полностью растопится, добавить какао-масло, после чего масло кокоса и оливковое масло. Снять всё с бани, продолжать помешивать, пока смесь не остынет. Добавить витамин Е и эфирное масло жасмина и бергамота. Разлить крем в силиконовые формы, добавить засушенные цветы.

Пользуйтесь по той же схеме, что и обычным дневным питательным кремом.

Video: Твёрдый крем для лица от Ольги Метельской Твёрдый крем для лица – это новинка в косметологии! Ольга Метельская рассказала рецепт твердого крема для лица, который вы сможете приготовить самостоятельно