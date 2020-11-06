Новинка косметики – твердий крем! Схожий на мильце, витрачається до шести разів економніше за звичайний «напіврідкий» крем. Сьогодні Ольга Метельська для прикладу приготує твердий крем для обличчя, який, до речі, зможе стати чудовним подарунком.

Більше на тему: Секрети, які допоможуть зберегти засмагу: поради від Ольги Сумської

Інгредієнти:

Бджолиний віск – 3 чайні ложки

Масло какао – 1 чайна ложка

Кокосове масло – 1 чайна ложка

Олія Ши – 1 чайна ложка

Ефірна олія бергамота – 4 краплі

Ефірна олія жасмину – 8 крапель

Вітамін Е – 10 крапель

Більше на тему: Зволожувальний спрей для тіла: рецепт від Ольги Сумської

Виготовлення:

На паровій бані розтопити віск, час від часу помішуючи його. Коли віск повністю розтопиться, додати какао-масло, після чого масло кокоса і оливкову олію Зняти все з бані, продовжувати помішувати, поки суміш не охолоне. Додати вітамін Е і ефірну олію жасмину і бергамота. Розлити крем у силіконові форми, додати засушені квіти.

Користуйтеся за тією самою схемою, що й звичайним денним живильним кремом.

Video: Твердий крем для обличчя від Ольги Метельської Твердий крем для обличчя - це новинка в косметології! Ольга Метельська розповіла рецепт твердого крему для обличчя, який ви зможете приготувати самостійно