Осенняя депрессия: как бороться или не допустить

Как не допустить появление осенней депрессии, если вместе с погодой портится и настроение? К сожалению, осень – это не только время для прогулок в парках, наполненных разноцветными листьями, теплого чая и уюта, но и настоящий разгар депрессий! Как понять, что эта тема относится к вам, на что стоит обратить внимание, чтобы не допустить осенней хандры, и как правильно бороться с депрессией?

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Появление и обострение негативного эмоционального состояния осенью связывают с разными факторами: чаще всего разговор идет об изменении продолжительности светового дня, также весомое влияние оказывает переменчивая погода, уменьшенное количество солнечного тепла, физиологические моменты, например, пониженный уровень серотонина в организме. Стоит обратить внимание и на наследственность, а также состояние нервной системы человека.

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Понять, что осенняя депрессия коснулась именно вас, помогут наличие таких симптомов (обратите внимание, что об их наличии можно говорить в том случае, если они проявляются систематически, с каждым разом в большей степени): упадок сил, повышенная сонливость, усиление или снижение аппетита, вследствие чего можно наблюдать резкое увеличение/уменьшение веса, негативное эмоциональное состояние (постоянное ухудшение настроения), нежелание общаться, грусть, усталость, вялость, повышенная раздражительность, обидчивость, нарушение режима сна, частые головные боли, замкнутость, отсутствие активной жизненной позиции, нежелание принятия решений и т. д.

Конечно, лучшее лечение – это профилактика. Справиться с осенней депрессией помогут простые действия:

Ежедневные прогулки на свежем воздухе.

Пребывание на солнечном свете. Естественно, практически каждый взрослый человек днем находится на работе, но также почти у каждого есть возможность немного прогуляться на улице (несколько минут также повлияют на ваше эмоциональное состояние).

Запланируйте встречи с друзьями и посещение новых мест.

Старайтесь окружать себя яркими цветами. Давно мечтали о новом зонте или чашке солнечного цвета? Сейчас самое время!

В ваш рацион обязательно должны входить овощи и фрукты.

Уделяйте время любимым занятиям: просмотр новых фильмов, хобби, пополнение музыкального плейлиста новыми композициями и т. д.

Окутайте дом легким цитрусовым ароматом (конечно, если у вас нет на него аллергии). Для этой цели подойдут эфирные масла.

Не забывайте о физических упражнениях, даже небольшая утренняя зарядка окажет позитивный эффект.

И помните, главное не то, какая погода за окном, а какая погода у вас в душе! Наслаждайтесь каждым осенним деньком и будьте счастливы!