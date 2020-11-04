Осіння депресія: як боротися або не допустити

Як не допустити появи осінньої депресії, якщо разом з погодою псується і настрій? На жаль, осінь – це не тільки час для прогулянок у парках, наповнених барвистим листям, теплого чаю і затишку, а й справжній розпал депресій! Як зрозуміти, що ця тема стосується вас, на що варто звернути увагу, щоб не допустити осінньої хандри, і як правильно боротися з депресією?

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Поява і загострення негативного емоційного стану восени пов’язують з різними факторами: найчастіше йдеться про зміну тривалості світлового дня, також вагомого впливу надають мінливій погоді, меншій кількості сонячного тепла, фізіологічним моментам, наприклад, зниженому рівеню серотоніну в організмі. Варто звернути увагу й на спадковість, а також на стан нервової системи людини.

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Зрозуміти, що осіння депресія торкнулася саме вас, допоможе наявність таких симптомів (зверніть увагу, що про них варто говорити в тому випадку, якщо вони є систематичними): занепад сил, підвищена сонливість, посилення або зниження апетиту, внаслідок чого можна спостерігати різке збільшення/зменшення ваги, негативний емоційний стан (постійне погіршення настрою), небажання спілкуватися, смуток, втома, млявість, підвищена дратівливість, образливість, порушення режиму сну, часті головні болі, замкнутість, відсутність активної життєвої позиції, небажання прийняття рішень тощо.

Звичайно, найкраще лікування – це профілактика. Подолати осінню депресію допоможуть прості дії:

Щоденні прогулянки на свіжому повітрі.

Перебування на сонячному світлі. Зрозуміло, що практично кожна доросла людина вдень на роботі, але також майже в кожної є можливість трохи прогулятися (кілька хвилин також вплинуть на ваш емоційний стан).

Заплануйте зустрічі з друзями та відвідування нових місць.

Намагайтеся оточувати себе яскравими кольорами. Давно мріяли про нову парасолю або чашку сонячного кольору? Зараз саме час!

У ваш раціон обов’язково повинні входити овочі та фрукти.

Приділяйте час улюбленим заняттям: перегляд нових фільмів, хобі, поповнення музичного плейлиста новими композиціями і т.д.

Огорніть будинок легким цитрусовим ароматом (звичайно, якщо у вас немає на нього алергії). Для цієї мети підійдуть ефірні масла.

Не забувайте про фізичні вправи, навіть невелика ранкова зарядка надасть позитивного ефекту.

І пам’ятайте, головне не те, яка погода за вікном, а яка погода у вас в душі! Насолоджуйтеся кожним осіннім днем ​​та будьте щасливими!