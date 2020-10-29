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Куриный рулет с черносливом и мандарином: рецепт

29.10.2020

Давно вы готовили что-то интересное? Попробуйте создать шедевр прямо у себя дома  куриный рулет с черносливом и мандарином. Он удивит ваших родных так же, как всех в студии «Все буде добре». Детальный рецепт куриного рулета с черносливом и мандарином читайте в материале.

куриные рулеты

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Ингредиенты (на 2 порции):

  • Куриное филе – 1 шт.
  • Мандарины – 2 шт.
  • Грецкие орехи – 100 г
  • Чернослив без косточек – 5 шт.
  • Соль и специи по вкусу

Приготовление:

  1. Чернослив залить кипятком и оставить на час.
  2. Очистить чернослив от косточек.
  3. Тщательно очистить мандарин от кожуры и пленок, разделить на дольки.
  4. Разрезать куриное филе вдоль на две части. Полученные куски отбить. Добавить соль и перец.
  5. Выложить на филе грецкие орехи полосой до 2 см.
  6. Рядом выложить полосками чернослив и дольки мандарина.
  7. Положить филе на пищевую пленку.
  8. С помощью пленки аккуратно свернуть нафаршированное куриное филе в плотный и ровный рулет. По бокам туго затянуть кончики пленки, чтобы под действием пара она не развернулась.
  9. Поместить рулет на паровую баню. Готовить 15 минут.
  10. Дать остыть готовому рулету. Нарезать.
  11. Можно кушать как охлажденным, так и теплым.

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