Куриный рулет с черносливом и мандарином: рецепт
29.10.2020
Давно вы готовили что-то интересное? Попробуйте создать шедевр прямо у себя дома – куриный рулет с черносливом и мандарином. Он удивит ваших родных так же, как всех в студии «Все буде добре». Детальный рецепт куриного рулета с черносливом и мандарином читайте в материале.
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Ингредиенты (на 2 порции):
- Куриное филе – 1 шт.
- Мандарины – 2 шт.
- Грецкие орехи – 100 г
- Чернослив без косточек – 5 шт.
- Соль и специи по вкусу
Приготовление:
- Чернослив залить кипятком и оставить на час.
- Очистить чернослив от косточек.
- Тщательно очистить мандарин от кожуры и пленок, разделить на дольки.
- Разрезать куриное филе вдоль на две части. Полученные куски отбить. Добавить соль и перец.
- Выложить на филе грецкие орехи полосой до 2 см.
- Рядом выложить полосками чернослив и дольки мандарина.
- Положить филе на пищевую пленку.
- С помощью пленки аккуратно свернуть нафаршированное куриное филе в плотный и ровный рулет. По бокам туго затянуть кончики пленки, чтобы под действием пара она не развернулась.
- Поместить рулет на паровую баню. Готовить 15 минут.
- Дать остыть готовому рулету. Нарезать.
- Можно кушать как охлажденным, так и теплым.
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