Давно ви готували щось цікаве? Спробуйте створити курячий рулет з чорносливом та мандарином. Цей шедевр вразить ваших рідних, як усіх в студії «Все буде добре». Детальний рецепт курячого рулету з чорносливом та мандарином читайте в матеріалі.

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Інгредієнти (на 2 порції):

Куряче філе – 1 шт.

Мандарини – 2 шт.

Волоські горіхи – 100 г

Чорнослив без кісточок – 5 шт.

Сіль та спеції до смаку

Приготування:

Чорнослив залити окропом та залишити на годину. Очистити чорнослив від кісточок. Ретельно очистити мандарин від шкірки та плівок, поділити на дольки. Розрізати куряче філе вздовж на дві частини. Отримані шматки відбити. Додати сіль та перець. Викласти на філе волоські горіхи смужкою до 2 см. Поруч викласти смужками чорнослив та дольки мандаринів. Перекласти філе на харчову плівку. За допомогою плівки акуратно скрутити нафаршироване куряче філе в щільний і рівний рулет. З боків туго затягнути кінчики плівки, щоб під дією пару вона не розгорнулася. Помістити рулет на парову баню. Готувати 15 хвилин. Готовому рулету дати охолонути. Нарізати. Гарно смакуватиме як охолодженим, так і теплим.

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