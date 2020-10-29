Курячий рулет з чорносливом та мандарином: рецепт
29.10.2020
Давно ви готували щось цікаве? Спробуйте створити курячий рулет з чорносливом та мандарином. Цей шедевр вразить ваших рідних, як усіх в студії «Все буде добре». Детальний рецепт курячого рулету з чорносливом та мандарином читайте в матеріалі.
Більше на тему: Шоколадний брауні
Інгредієнти (на 2 порції):
- Куряче філе – 1 шт.
- Мандарини – 2 шт.
- Волоські горіхи – 100 г
- Чорнослив без кісточок – 5 шт.
- Сіль та спеції до смаку
Приготування:
- Чорнослив залити окропом та залишити на годину.
- Очистити чорнослив від кісточок.
- Ретельно очистити мандарин від шкірки та плівок, поділити на дольки.
- Розрізати куряче філе вздовж на дві частини. Отримані шматки відбити. Додати сіль та перець.
- Викласти на філе волоські горіхи смужкою до 2 см.
- Поруч викласти смужками чорнослив та дольки мандаринів.
- Перекласти філе на харчову плівку.
- За допомогою плівки акуратно скрутити нафаршироване куряче філе в щільний і рівний рулет. З боків туго затягнути кінчики плівки, щоб під дією пару вона не розгорнулася.
- Помістити рулет на парову баню. Готувати 15 хвилин.
- Готовому рулету дати охолонути. Нарізати.
- Гарно смакуватиме як охолодженим, так і теплим.
Більше на тему: Гарбузовий мафін: рецепт покроково
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=