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Тыквенное печенье из книги о Гарри Поттере: рецепт приготовления

27.10.2020

Что делать, если ваш ребенок наотрез отказывается кушать, но у него впереди насыщенный учебный день? Как уговорить его позавтракать? И от какого секретного блюда не сможет отказаться ни один малыш? Ответ знает Геннадий Цяук! Приготовьте своему чаду тыквенное печенье из книги о Гарри Поттере. Это не только вкусное, но и очень сытное, полезное лакомство. Рецепт тыквенного печенья уже в материале!

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тыквенное печенье

«Гарри Поттер» – книга, завоевавшая сердца читателей по всему миру. Если отбросить сказочный антураж, то Гарри, Рон и Гермиона почти ничем не отличаются от обычных детей. Они так же любят проказничать и обожают сладости. Невероятные пиршества в Хогвартсе, удивительные блюда с движущимися фигурками и лакомства, которые обладают сверхвозможностями, – разве можно устоять? И, конечно, как же без вкусных блюд миссис Уизли? Именно она угощала Гарри волшебным тыквенным печеньем, которое стало одним из любимых среди юных волшебников.

Прямо сейчас вы узнаете рецепт тыквенного печенья из книги о Гарри Поттере. И пусть ваш ребенок почувствует себя настоящим волшебником!

Ингредиенты для печенья:

  • Стакан мякоти тыквы
  • 6 перепелиных яиц
  • 2 ст. л. рисовой муки
  • Стакан сахара
  • 1 ч. л. соли
  • Стакан сливочного масла
  • 1 ч. л. ванильной эссенции
  • 1 ч. л. корицы
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1 ч. л. соды

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Ингредиенты для глазури:

  • 3 ст. л. сливочного масла
  • Полстакана сахара
  • 4 ст. л. соевого молока
  • 3/4 ч. л. ванильной эссенции
  • стакан сахарной пудры

Приготовление:

  1. Разогреть духовку до 200 градусов. Растереть масло с сахаром. Добавить ваниль, яйца и тыкву.
  2. Смолоть рис. Просеять сухие ингредиенты и перемешать с остальными.
  3. Ложкой выкладывать тесто на противень. Выпекать 1012 минут.
  4. Для глазури положить масло, сахар и молоко в кастрюлю и довести до кипения.
  5. Добавить 3/4 ч. л. ванильной эссенции и стакан сахарной пудры. Покрыть печенье глазурью.

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