Гарбузове печиво з книги про Гаррі Поттера: рецепт приготування
Що робити, якщо ваша дитина навідріз відмовляється їсти, але у неї попереду насичений навчальний день? Як умовити її поснідати? І від якої секретної страви не зможе відмовитися жоден малюк? Відповідь знає Геннадій Цяук! Приготуйте своєму чаду гарбузове печиво з книги про Гаррі Поттера. Це не тільки смачні, але й дуже поживні, корисні ласощі. Рецепт гарбузового печива вже в матеріалі!
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«Гаррі Поттер» – книга, що завоювала серця читачів по всьому світу. Якщо відкинути казковий антураж, то Гаррі, Рон і Герміона майже нічим не відрізняються від звичайних дітей. Вони так само люблять пустувати й обожнюють солодощі. Неймовірні бенкети в Гоґвортсі, дивовижні страви з рухомими фігурками та ласощі, наділені надможливостями – хіба можна встояти? І, звичайно, як же без смачних страв місіс Візлі? Саме вона пригощала Гаррі чарівним гарбузовим печивом, що стало одним з найулюбленіших серед юних чарівників.
Просто зараз ви дізнаєтеся рецепт гарбузового печива з книги про Гаррі Поттера. І нехай ваша дитина відчує себе справжнім чарівником!
Складові для печива:
- Склянка м’якоті гарбуза
- 6 перепелиних яєць
- 2 ст. л. рисового борошна
- Склянка цукру
- 1 ч. л. солі
- Склянка вершкового масла
- 1 ч. л. ванільної есенції
- 1 ч. л. кориці
- 1 ч. л. розпушувача
- 1 ч. л. соди
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Складові для глазурі:
- 3 ст. л. вершкового масла
- Півсклянки цукру
- 4 ст. л. соєвого молока
- 3/4 ч. л. ванільної есенції
- Склянка цукрової пудри
Приготування:
- Розігріти духовку до 200 градусів. Розтерти масло з цукром. Додати ваніль, яйця і гарбуз.
- Змолоти рис. Просіяти сухі інгредієнти й перемішати з іншими.
- Ложкою викладати тісто на деко. Випікати 10–12 хвилин.
- Для глазурі покласти масло, цукор і молоко в каструлю й довести до кипіння.
- Додати 3/4 ч. л. ванільної есенції та склянку цукрової пудри. Покрити печиво глазур’ю.
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