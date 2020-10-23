Топ-5 продуктов для суставов: советы диетолога Светланы Фус

В наши дни малоподвижный образ жизни стал нормой! Мы сидим на работе, не занимаемся физической нагрузкой, питаемся калорийной пищей и уже в 25 лет мучаемся из-за болезни суставов! Больные и опухшие суставы – больше не проблема одних стариков, сейчас и молодые люди страдают из-за этого. Но решение есть, и оно в обычных продуктах, о которых поведала диетолог проекта «Зважені та щасливі»-9 Светлана Фус.

По статистике болезни суставов опережают онкологические, сердечно-сосудистые, диабет и туберкулез. А еще у каждого третьего из нас воспаляются суставы, например, крутит на дождь и снег, опухают от низкой температуры и небольшой активности. Но специальная диета из 5 продуктов поможет избавиться от воспаления в хрящевых тканях и сделать вашу жизнь снова полноценной!

Миндаль

Миндаль – один из основных продуктов, поддерживающих здоровье суставов. Он защищает внешние оболочки клеток суставов, особенно воспаленных и травмированных, которые очень уязвимы для повреждения свободными радикалами. Последние – это нестабильные молекулы кислорода, которые повреждают клетки и нарушают нормальные процессы в организме. Также миндаль содержит необходимые антиоксиданты и является одним из лучших источников витамина Е. Таким образом миндаль обеспечивает подвижность суставов. Для того, чтобы миндаль заметно влиял на суставы, необходимо употреблять по 50 грамм 2-3 раза в неделю. Его также можно заменить арахисом и грецким орехом.

Красное яблоко

Именно красные яблоки богаты антиоксидантом кварцетин, который производит коллаген. Он в свою очередь улучшит подвижность и функции воспаленных суставов. Также коллаген играет роль «ароматизатора» в суставах, позволяя им выдерживать удары и давление. Кварцетин содержится в кожуре яблок, поэтому лучше употреблять фрукты не очищенными. При чем от насыщенности цвета зависит количество этого элемента в яблоке. Чтобы избежать артрит и воспаления суставов, кушайте по 1-2 красных яблока в день.

Ананас

В ананасе содержится энзим бромелайн, который утоляет боль в суглобах. Он особо полезен в борьбе с остеопорозом и артритом. Максимально высокое содержание бромелаина – в верхушке плода и кочерыжке. Витамина С также содержится в ананасе и помогает в синтезе коллагена, который восстанавливает здоровье сухожилий, связок, костей и помогает правильной работе и амортизации суставов. Чтобы употребление ананаса было эффективным, употребляйте его 2 раза в неделю по 150-200 граммов.

Морковь

Морковь – главный помощник в борьбе с артритом – воспалительным заболеванием суставов. Они опухают, ощущаются сильные боли, а иногда появляется краснота. Могут воспаляться и околосуставные ткани – связки и мышцы. Хроническое воспаление сустава приводит к разрушению суставного хряща, как следствие деформации сустава, что нарушает его функцию – возникают боли при движении и тугоподвижность. Содержащиеся в моркови витамин А и бета-каротином помогают организму справиться с сильным воспалением в суставах. Именно эти полезные вещества делают суставы более гибкими и помогают им переносить большие нагрузки. Употребляйте по 1 большой моркови ежедневно в разных блюдах, с добавлением растительного масла или сметаны. Морковь также можно заменить тыквой.

Черная фасоль

Среди бобовых самым эффективным действием на суставы обладает черная фасоль. Она содержит большое количество антиоксидантов, которые необходимы для формирования хрящевой ткани, а это позволяет сделать суставы гибче. Также черная фасоль содержит марганец, который необходим для укрепления структуры костей и суставов. Чтобы поддерживать здоровье ваших суставов, употребляйте 100-120 граммов этого продукта 3-4 раза в неделю.

Теперь вы знает, какие 5 простых продуктов необходимо добавить в свой рацион, чтобы обрести легкость в каждом движении!

Video: Топ-5 продуктов для суставов: советы диетолога Светланы Фус В наши дни малоподвижный образ жизни стал нормой! И чтобы это не привело к болезни суставов, необходимо употреблять 5 простых продуктов!