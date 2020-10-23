Топ-5 продуктів для суглобів: поради дієтолога Світлани Фус

В наші дні малорухливий спосіб життя став нормою. Ми сидимо на роботі, не займаємось спортом, харчуємося калорійною їжею і вже в 25 років мучимося через хворі суглоби! Хворі і опухлі суглоби — більше не проблема тільки людей похилого віку, зараз навіть молоді люди страждають через це. Але рішення є, і воно — в звичайних продуктах, про які розповіла дієтолог проєкта «Зважені та щасливі»-9 Світлана Фус.

За статистикою хвороби суглобів випереджають онкологічні, серцево-судинні, діабет і туберкульоз. А ще у кожного третього з нас запалюються суглоби, наприклад, крутить на дощ і сніг, опухають від низької температури і невеликої активності. Але спеціальна дієта з 5 продуктів допоможе позбутися від запалення в хрящових тканинах і зробити ваше життя знову повноцінним!

Мигдаль

Мигдаль — один з основних продуктів, що підтримують здоров’я суглобів. Він захищає зовнішні оболонки клітин, особливо запалених і травмованих суглобів, які дуже вразливі для пошкодження вільними радикалами. Останні – це нестабільні молекули кисню, які ушкоджують клітини і порушують нормальні процеси в організмі. Також мигдаль містить необхідні антиоксиданти і є одним з кращих джерел вітаміну Е. Таким чином мигдаль забезпечує рухливість суглобів. Для того, щоб мигдаль помітно впливав на суглоби, необхідно вживати по 50 грам 2-3 рази в тижд ень. Його також можна замінити арахісом і волоським горіхом.

Червоне яблуко

Саме червоні яблука багаті на антиоксидант кварцетин, який виробляє колаген. Він в свою чергу поліпшує рухливість і функції запалених суглобів. Також колаген відіграє роль «ароматизатора» в суглобах, дозволяючи їм витримувати удари і тиск. Кварцетин міститься в шкірці яблук, тому краще вживати фрукти неочищеними. При чому від насиченості кольору залежить кількість цього елемента в яблуці. Щоб уникнути артрит і запалення суглобів, їжте по 1-2 червоних яблука в день.

Ананас

У ананасі міститься ензим бромелайн, який втамовує біль в суглобах. Він особливо корисний в боротьбі з остеопорозом і артритом. Максимально високий вміст бромелаіна – у верхівці плоду і качані. Вітамін С також міститься в ананасі і допомагає в синтезі колагену, який відновлює здоров’я сухожиль, зв’язок, кісток і допомагає правильній роботі і амортизації суглобів. Щоб вживання ананаса було ефективним, вживайте його 2 рази на тиждень по 150-200 грамів.

Морква

Морква – головний помічник у боротьбі з артритом – запальним захворюванням суглобів. Вони опухають, відчуваються сильні болі, а іноді з’являються почервоніння. Можуть запалюватися і навколосуглобні тканини – зв’язки і м’язи. Хронічне запалення суглоба призводить до руйнування суглобного хряща, як наслідок деформації суглоба, що порушує його функцію – виникають болі при русі. Вітамін А і бета-каротин, які є у моркві, допомагають організму справитися з сильним запаленням в суглобах. Саме ці корисні речовини роблять суглоби більш гнучкими і допомагають їм переносити великі навантаження. Вживайте по 1 великій моркві щодня в різних стравах, з додаванням рослинної олії або сметани. Моркву також можна замінити гарбузом.

Чорна квасоля

Серед бобових найефективнішою дією на суглоби відрізняється чорна квасоля. Вона містить велику кількість антиоксидантів, які необхідні для формування хрящової тканини, а це дозволяє зробити суглоби гнучкішими. Також чорна квасоля містить марганець, який необхідний для зміцнення структури кісток і суглобів. Щоб підтримувати здоров’я ваших суглобів, вживайте 100-120 грамів цього продукту 3-4 рази на тиждень.

Тепер ви знає, які 5 простих продуктів необхідно додати в свій раціон, щоб знайти легкість в кожному русі!

Video: Топ-5 продуктів для суглобів: поради дієтолога Світлани Фус В наші дні малорухливий спосіб життя став нормою! І щоб це не призвело до хвороби суглобів, необхідно вживати 5 простих продуктів!