Как привить ребенку любовь к овощам? С этой проблемой сталкиваются многие родители, но не всем удается решить ее без слез, криков и капризов. Профессиональная няня Оксана Соловей знает, что нужно делать в этой ситуации. Читайте советы, как приучить ребенка есть овощи, в нашем материале!

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Игра в прятки

Попробуйте немного изменить правила известной игры. Например, предложите малышу найти спрятанный в укромном месте фрукт или овощ, но с одним условием: кто проиграл – тот ест находку. Подыграйте ребенку, покажите на своем примере, что кушать овощи совсем не страшно, даже наоборот – весело и вкусно!

Кулинарный блог

Создайте с ребенком блог. Пусть он чувствует себя звездой. Расскажите и покажите несколько роликов, где взрослые готовят вместе с детьми, а потом пробуют то, что получилось. После этого поставьте камеры и начинайте готовить вместе. Сначала готовьте любимые блюда, затем плавно переходите к приготовлению овощей.

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Игрушка-помощник

Еще один интересный способ – приучить ребенка кушать овощи с помощью игрушки. Для начала запишите на диктофон несколько реплик, где вы рассказываете о пользе фруктов, овощей и завлекаете ребенка кушать эти продукты. Затем в его любимую игрушку установите диктофон, который бы воспроизводил звук во время игр. Разговаривайте с ребенком от имени игрушки, завлекайте его и предлагайте пойти покушать морковки или каких-то других овощей. Повторяйте «диалоги» несколько раз в день на протяжении недели. Таким образом удастся выработать у ребенка привычку кушать овощи.