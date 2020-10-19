Як прищепити дитині любов до овочів? З цією проблемою стикається багато батьків, але не всім вдається вирішити її без сліз, криків і вередування. Професійна няня Оксана Соловей знає, що потрібно робити в цій ситуації. Читайте поради, як привчити дитину їсти овочі, в нашому матеріалі!

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Гра в хованки

Спробуйте трохи змінити правила відомої гри. Наприклад, запропонуйте малюкові знайти захований у затишному місці фрукт або овоч, але з однією умовою: хто програв – той їсть знахідку. Підіграйте дитині, покажіть на своєму прикладі, що їсти овочі зовсім не страшно, навіть навпаки – весело та смачно!

Кулінарний блог

Створіть із дитиною блог. Нехай вона відчуває себе зіркою. Розкажіть і покажіть кілька роликів, де дорослі готують із дітьми, а потім куштують те, що вийшло. Після цього поставте камери й починайте готувати разом. Спочатку готуйте улюблені страви, потім плавно переходьте до приготування овочів.

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Іграшка-помічник

Ще один цікавий спосіб – привчити дитину їсти овочі за допомогою іграшки. Для початку запишіть на диктофон кілька реплік, де ви розповідаєте про користь фруктів, овочів і заохочуєте дитину їсти ці продукти. Потім у його улюблену іграшку встановіть диктофон, який би відтворював звук під час ігор. Розмовляйте з дитиною від імені іграшки, заохочуйте її та пропонуйте піти з’їсти морквину або якийсь інший овоч. Повторюйте «діалоги» кілька разів на день протягом тижня. Таким чином вдасться виробити в дитини звичку їсти овочі.