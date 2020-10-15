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Ореховое печенье: рецепт приготовления в домашних условиях

15.10.2020

Ореховое печенье станет идеальным угощением для ваших гостей. Анна Добрыднева рассказала рецепт, который вы наверняка захотите запомнить на всю жизнь. Подробный рецепт орехового печенья читайте в нашем материале.

ореховое печенье

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Ингредиенты:

  • Жмых грецких орехов – 200 г
  • Жмых фисташек – 200 г
  • Сушеные вишни – 50 г
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Сахар – 10 г
  • Творог – 100 г
  • Банан – 1 шт.
  • Соль – 1 г
  • Белый кунжут – 100 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло для смазывания пергамента – 10 мл

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Приготовление:

  1. Разогреть сковородку.
  2. Подсушить на сковороде жмых фисташек и грецких орехов.
  3. Перетереть творог.
  4. Добавить к творогу обычный сахар и ванильный сахар.
  5. Размять банан вилкой, добавить к творогу.
  6. Добавить сушеные вишни.
  7. Добавить жмых орехов.
  8. Перемешать смесь.
  9. Добавить соль.
  10. Сделать шарики из смеси и выложить на смазанный маслом пергамент.
  11. Посыпать кунжутом.
  12. Выпекать печенье 20 мин. при t 180 ̊С.

 

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