Ореховое печенье: рецепт приготовления в домашних условиях
15.10.2020
Ореховое печенье станет идеальным угощением для ваших гостей. Анна Добрыднева рассказала рецепт, который вы наверняка захотите запомнить на всю жизнь. Подробный рецепт орехового печенья читайте в нашем материале.
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Ингредиенты:
- Жмых грецких орехов – 200 г
- Жмых фисташек – 200 г
- Сушеные вишни – 50 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Сахар – 10 г
- Творог – 100 г
- Банан – 1 шт.
- Соль – 1 г
- Белый кунжут – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Масло для смазывания пергамента – 10 мл
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Приготовление:
- Разогреть сковородку.
- Подсушить на сковороде жмых фисташек и грецких орехов.
- Перетереть творог.
- Добавить к творогу обычный сахар и ванильный сахар.
- Размять банан вилкой, добавить к творогу.
- Добавить сушеные вишни.
- Добавить жмых орехов.
- Перемешать смесь.
- Добавить соль.
- Сделать шарики из смеси и выложить на смазанный маслом пергамент.
- Посыпать кунжутом.
- Выпекать печенье 20 мин. при t 180 ̊С.
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