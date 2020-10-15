Ореховое печенье станет идеальным угощением для ваших гостей. Анна Добрыднева рассказала рецепт, который вы наверняка захотите запомнить на всю жизнь. Подробный рецепт орехового печенья читайте в нашем материале.

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Ингредиенты:

Жмых грецких орехов – 200 г

Жмых фисташек – 200 г

Сушеные вишни – 50 г

Ванильный сахар – 10 г

Сахар – 10 г

Творог – 100 г

Банан – 1 шт.

Соль – 1 г

Белый кунжут – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Масло для смазывания пергамента – 10 мл

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Приготовление:

Разогреть сковородку. Подсушить на сковороде жмых фисташек и грецких орехов. Перетереть творог. Добавить к творогу обычный сахар и ванильный сахар. Размять банан вилкой, добавить к творогу. Добавить сушеные вишни. Добавить жмых орехов. Перемешать смесь. Добавить соль. Сделать шарики из смеси и выложить на смазанный маслом пергамент. Посыпать кунжутом. Выпекать печенье 20 мин. при t 180 ̊С.