Горіхове печиво: рецепт приготування в домашніх умовах
15.10.2020
Горіхове печиво стане ідеальним частуванням для ваших гостей. Анна Добриднєва розповіла рецепт, який ви точно захочете запам’ятати на все життя. Детальний рецепт горіхового печива читайте в нашому матеріалі.
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Інгредієнти:
- Макуха волоських горіхів – 200 г
- Макуха фісташок – 200 г
- Сушені вишні – 50 г
- Ванільний цукор – 10 г
- Цукор – 10 г
- Сир кисломолочний – 100 г
- Банан – 1 шт.
- Сіль – 1 г
- Білий кунжут – 100 г
- Яйце – 1 шт.
- Олія для змащування пергаменту – 10 мл
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Приготування:
- Розігріти сковорідку.
- Підсушити на сковороді макуху фісташок і волоських горіхів.
- Перетерти сир.
- Додати до сиру звичайний цукор і ванільний цукор.
- Розім’яти банан виделкою, додати до сиру.
- Додати сушені вишні.
- Додати макуху горіхів.
- Перемішати суміш.
- Додати сіль.
- Зробити кульки із суміші та викласти на змащений олією пергамент.
- Посипати кунжутом.
- Випікати печиво 20 хв. за t 180 ̊С.
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