Горіхове печиво стане ідеальним частуванням для ваших гостей. Анна Добриднєва розповіла рецепт, який ви точно захочете запам’ятати на все життя. Детальний рецепт горіхового печива читайте в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

Макуха волоських горіхів – 200 г

Макуха фісташок – 200 г

Сушені вишні – 50 г

Ванільний цукор – 10 г

Цукор – 10 г

Сир кисломолочний – 100 г

Банан – 1 шт.

Сіль – 1 г

Білий кунжут – 100 г

Яйце – 1 шт.

Олія для змащування пергаменту – 10 мл

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Приготування:

Розігріти сковорідку. Підсушити на сковороді макуху фісташок і волоських горіхів. Перетерти сир. Додати до сиру звичайний цукор і ванільний цукор. Розім’яти банан виделкою, додати до сиру. Додати сушені вишні. Додати макуху горіхів. Перемішати суміш. Додати сіль. Зробити кульки із суміші та викласти на змащений олією пергамент. Посипати кунжутом. Випікати печиво 20 хв. за t 180 ̊С.