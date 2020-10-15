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Маникюр на удачу от экстрасенса Алены Куриловой

15.10.2020

Оказывается, с помощью маникюра можно активировать перемены в жизни! Маникюр по фэн-шуй помогает внести в жизнь человека гармонию. А когда есть гармония – нет места проблемам и негативу. Экстрасенс Алена Курилова рассказала, как с помощью маникюра привлечь положительную энергетику в разных сферах жизни.

маникюр на удачу

Существуют цвета с положительной, нейтральной и негативной энергетикой. В зависимости от того, какой цвет мы выбираем и назначаем доминирующим, тот и оказывает влияние на нашу энергетику. Негативные цвета нежелательно использовать ни в одноцветном, ни в двухцветном маникюре. Часто по цвету, которым женщина красит ногти, можно определить, какие у нее в жизни проблемы и чего ей не хватает.

Когда вы красите ногти тяжелыми цветами, то усиливаете свои жизненные проблемы. И смена цвета не поменяет все сразу к лучшему. Порой для решения проблем вам не хватает чуточку энергии – как раз того количества, которое забирают негативные цвета. Алена Курилова поможет разобраться, какие цвета привлекут удачу, а какие, наоборот, – оттолкнут ее!

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Энергетика цветов

Черный цвет снижает общую энергетику человека. Это самый тяжелый цвет. По сути, тяжелыми являются все темные цвета. Поэтому лучше использовать цветовую палитру с позитивной энергетикой – оттенки красного, желтого, зеленого, синего. Эти цвета символизируют природу.

Также экстрасенс Алена Курилова не советует использовать в маникюре слишком кричащие цвета. Такие яркие краски разрывают энергетическое поле человека и нарушают гармонию.

Согласно правилам фэн-шуй, каждый палец на руке отвечает за определенную сферу нашей жизни.

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цвета ногтей на удачу

Если вы хотите привлечь здоровье – выделяйте другим цветом ноготь большого пальца.

Указательный палец отвечает за удачу и успех.

Контрастный лак на ногте среднего пальца помогает привлечь богатство.

Безымянный палец отвечает за любовь.

Если выделите другим цветом ноготь на мизинце – уже через несколько дней заметите, что вам стало проще находить общий язык с окружающими.

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Лучше всего выбрать цвет с позитивной энергетикой для выделения конкретного ногтя. Какой именно, неважно. Главное – чтобы он вам нравился, радовал глаз, вызывал приятные ассоциации. Сконцентрируйтесь на той сфере жизни, которую желаете изменить. Например, если вы хотите привлечь любовь, тогда выделяйте цветом с позитивной энергетикой безымянный палец каждый раз, когда делаете двухцветный маникюр.

Усиление энергетического эффекта

Для усиления энергетического потока необходимо использовать дополнительные элементы декора ногтей, в зависимости от вашей Стихии.

Если ваш знак Зодиака Телец, Дева, Козерог – вы относитесь к Стихии Земли. В этом случае для декора ногтей можно использовать рисунки с растительными элементами – цветы, листья. Подойдет также фактурный маникюр.

Если ваш знак Зодиака Овен, Лев, Стрелец – вы относитесь к Стихии Огня – используйте для декора симметричные ровные линии и палочки.

Если ваш знак Рак, Скорпион, Рыбы – вы относитесь к Стихии Воды, можете смело использовать различные блестки серебристого, золотого оттенков.

Если ваш знак Близнецы, Весы, Водолей – вы относитесь к Стихии Воздуха. Вам подойдут узоры, напоминающие кружево, или плавные переходы.

Video: Маникюр на удачу от экстрасенса Алены Куриловой

Маникюр на удачу, который предлагает сделать Алена Курилова, поможет вам привлечь успех во всех сферах жизни. Читайте, как сделать маникюр на удачу

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