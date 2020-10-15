Виявляється, за допомогою манікюру можна активувати зміни в житті! Манікюр по фен-шуй допомагає внести в життя людини гармонію. А коли є гармонія – немає місця проблемам і негативу. Екстрасенс Олена Курилова розповіла, як за допомогою манікюру залучити позитивну енергетику в різних сферах життя.

Існують кольори з позитивною, нейтральною та негативною енергетикою. Залежно від того, який колір ми вибираємо та призначаємо домінуючим, той і впливає на нашу енергетику. Негативні кольори небажано використовувати ні в одноколірному, ні в двокольоровому манікюрі. Часто за кольором, котрим жінка фарбує нігті, можна визначити, які у неї в житті проблеми та чого їй бракує.

Коли ви фарбуєте нігті тяжкими кольорами, то підсилюєте свої життєві проблеми. І заміна кольору не змінить все одразу на краще. Часом для вирішення проблем вам бракує трішки енергії – як раз тієї кількості, яку забирають негативні кольори. Олена Курилова допоможе розібратися, які кольори привернуть удачу, а які, навпаки, – відштовхнуть її!

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Енергетика кольорів

Чорний колір знижує загальну енергетику людини. Це найтяжчий колір. По суті, тяжкими є всі темні кольори. Тому краще використовувати кольорову палітру з позитивною енергетикою – відтінки червоного, жовтого, зеленого, синього. Ці кольори символізують природу.

Також екстрасенс Олена Курилова не радить використовувати в манікюрі надто контрасні кольори. Такі яскраві фарби розривають енергетичне поле людини й порушують гармонію.

Згідно з правилами фен-шуй, кожен палець на руці відповідає за певну сферу нашого життя.

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Якщо ви хочете прикликати здоров’я – виділяйте іншим кольором ніготь великого пальця.

Вказівний палець відповідає за удачу й успіх.

Контрастний лак на нігті середнього пальця допомагає залучити багатство.

Безіменний палець відповідає за кохання.

Якщо виділите іншим кольором ніготь на мізинці – вже за кілька днів помітите, що вам стало простіше знаходити спільну мову з оточуючими.

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Найкраще вибрати колір з позитивною енергетикою для виділення конкретного нігтя. Який саме, неважливо. Головне, щоб він вам подобався, радував око, викликав приємні асоціації. Сконцентруйтеся на тій сфері життя, яку бажаєте змінити. Наприклад, якщо ви хочете залучити любов, тоді виділяйте кольором із позитивною енергетикою безіменний палець кожного разу, коли робите двоколірний манікюр.

Підсилення енергетичного ефекту

Для підсилення енергетичного потоку необхідно використовувати додаткові елементи декору нігтів, в залежності від вашої Стихії.

Якщо ваш знак зодіаку Телець, Діва, Козеріг – ви належите до Стихії Землі. В цьому випадку для декору нігтів можна використовувати малюнки з рослинними елементами – квіти, листя. Підійде також фактурний манікюр.

Якщо ваш знак зодіаку Овен, Лев, Стрілець – ви належите до Стихії Вогню – використовуйте для декору симетричні рівні лінії та палички.

Якщо ваш знак Рак, Скорпіон, Риби – ви належите до Стихії Води, можете сміливо використовувати різні блискітки сріблястого, золотого відтінків.

Якщо ваш знак Близнюки, Терези, Водолій – ви належите до Стихії Повітря. Вам підійдуть візерунки, що нагадують мереживо, або плавні переходи.

Video: Манікюр на удачу від екстрасенса Олени Курилової Манікюр на удачу, який пропонує зробити Олена Курилова, допоможе вам залучити успіх у всіх сферах життя. Читайте, як зробити манікюр на удачу