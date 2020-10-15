Бывают ситуации, когда срочно нужны деньги, и не остаётся ничего другого, как отдать своё имущество под залог. Как сделать так, чтобы хранение вещей в ломбарде действительно решило вашу проблему, а не превратилось в большую, расскажут юрист Михаил Присяжнюк и специалист по оценке Алёна Красненкова.

Урегулирование отношений между ломбардом и клиентом ломбарда лежит в плоскости гражданско-правовых отношений (поскольку между ними подписывается договор). Если клиент считает, что условия договора нарушены ломбардом, он может обратиться в суд. Не все клиенты хотят связываться с судом, поскольку за подачу иска нужно платить (от 300 грн). Для многих это большая сумма, а практика показывает, что даже в случае обращения клиента в суд ломбарды часто выигрывают эти дела. Кроме того, можно подать жалобу в Нацкомфинуслуг (Национальная комиссия, что осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг).

Лучший способ защитить себя от аферы со стороны ломбарда – это принять меры безопасности заранее, при обращении в ломбард. Пора узнать, какие несложные действия помогут вам сохранить имущество, и какие аферы вас могут подстерегать.

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Афера 1: Подмена товара или возврат не всех предметов залога

Эта афера заключается в том, что оценщик сознательно указывает в кредитном договоре не все предметы залога, а затем может извлечь из комплектации то, что не указано. Например, карту памяти, видеокарту, наушники, батарею, чехол и зарядное устройство. И продать это мимо кассы. Даже если клиент решит писать заявление о краже, и охрана найдёт видеозапись, где видно, что оценщик принимал вместе с телефоном, скажем, наушники, доказать, что спрятал их именно он, практически нереально. Реже, но бывает, что клиенту могут полностью заменить предмет залога.

Если речь идёт о телефоне, можно карту памяти, гарнитура и зарядное устройство сдавать в ломбард, но в таком случае вы получите меньшую сумму. Что тогда делать?

Советы: Если вы сдаёте что-то в ломбард – следите за тем, чтобы в кредитном договоре были указаны все предметы залога и дано их подробное описание. Например, если вы сдаете в ломбард часы, то нужно в кредитном договоре указывать, есть ли у них ремешок. Потому что если не указать – вам могут вернуть только корпус, без ремешка.

Чтобы вам не вернули другой телефон вместо вашего, пропишите в договоре его персональный номер – IMEI.

Также нужно тщательно изучить сам договор, который вы подписываете с ломбардом. Это очень важно, поскольку большинство проблем между клиентом и ломбардом возникают именно потому, что клиент что-то не понял в договоре или поверил на слово оценщику, который его обманул.

Обычно договоры печатают слишком мелким шрифтом, и клиент пытается покинуть ломбард быстрее, потому что стесняется, поэтому они читаются невнимательно. А там могут быть указаны, например, другие сроки на выкуп товара, не те, что были объявлены в устной форме. Видеокамера в ломбардах записывает только изображение, прослушивание незаконно, поэтому единственная фиксация взаимодействия с клиентом – это договор.

Чтобы защитить себя от подобных махинаций ломбарда, попросите сотрудника распечатать вам договор доступным для чтения шрифтом. Технически он может это сделать, хотя не всегда согласен. Поэтому, собираясь в ломбард, прихватите с собой увеличительное стекло. С его помощью вы прочитаете условия договора, и поймите, насколько они вам подходят, и только после этого ставьте подпись. Обращайте внимание на срок действия договора.

Также вы можете сами сделать видеозапись процесса сдачи товара под залог. Попросите пойти с вами друга/подругу и всё зафиксировать. Такая запись может стать вашей страховкой. Сотрудник ломбарда может запретить вам снимать его лично, но съемка в помещении ломбарда не запрещена.

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Афера 2: Порча товара

Часто клиентам возвращают сломанную или повреждённую технику. Создаёёся впечатление, что ею неосторожно пользуются, или же ломбард не имеет необходимых условий для хранения техники.

В действительности, недобросовестные сотрудники могут пользоваться залоговым вещами, особенно если знают, что камера этого не зафиксирует, потому что в помещении есть «белые пятна», которые не попадают под объектив.

Но часто предметы залога ломаются, потому что в ломбардах нет хороших условий для хранения товара в целости. Например, по словам бывшего сотрудника ломбарда, гитары просто складывались кучей, планшеты лежали друг на друге и запросто могли упасть.

В новом проекте закона, который сейчас на рассмотрении, описаны чёткие условия для помещений ломбарда. Но на данный момент ломбард должен сам создавать необходимые условия для хранения товара. Ломбард настроен на то, чтобы клиент вернулся, поэтому он заинтересован создать хорошие условия для хранения техники.

Другой вариант аферы: технику раскрывают и заменяют в ней дорогие детали на более дешёвые, или совсем извлекают их.

Советы: Спасти вашу технику от поломки, а вас – от материальных потерь, поможет мягкий конверт. Приобрести его можно в любом отделении почты или в сервисах доставки. Попросите сотрудника ломбарда после того, как он проведёт оценку стоимости вашей техники, спрятать предмет залога в такой конверт. Мягкая часть конверта амортизирует удар в случае падения и убережёт вашу технику от механических повреждений.

С крупногабаритной техникой, которую могут раскрыть, мы делаем по-другому: нужно на корпус техники, в том месте, где её можно вскрыть, наклеить «пломбу» – наклейку, например, бумажный ценник с вашей подписью. Так, чтобы если кто-то захочет раскрыть ваш ноутбук, например, и поменять здоровую батарею на старую, – он не смог этого сделать, не повредив наклейку. Сделать это лучше дома, сфотографировать технику с наклейкой и обязательно попросить оценщика указать в кредитном договоре, что такие наклейки есть и они без повреждений.

Но, пользуясь мягким конвертом, заметьте, что его придётся раскрыть, если в ломбард придёт проверка. Также . если предусмотрено длительное хранение вещей в ломбарде, знайте, что персональная электроника должна заряжаться раз в две недели. Поэтому лучше дополнительно опломбируйте ещё и небольшую технику.

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Афера 3: Подставной ломбард

Под вывеской известной сети ломбардов открывается ларёк. Люди верят ему, потому что он якобы представляет известную сеть ломбардов, а на самом деле это ломбард-однодневка, как их ещё называют, и в любое время он может исчезнуть вместе с вашим имуществом. Или пропадёт ваше имущество, а требовать возмещения не будет у кого, поскольку ломбард юридически не существует.

Советы: Чтобы избежать неприятных ситуаций, рекомендуется обращаться к известной сети ломбардов, чтобы у компании было не менее пяти отделений. Сегодня в Украине таких около пятнадцати. Прежде чем пойти в ломбард, не поленитесь зайти к ним на официальный сайт и в разделе «Отделения» убедитесь, что у них действительно есть отделение по указанному адресу.

Также по закону каждый ломбард должен быть внесённым в Государственный реестр финансовых учреждений. Поэтому спросите у оценщика, где у них уголок потребителя, в котором можно ознакомиться с копией выписки предприятия из Единого государственного реестра юридических и физических лиц – предпринимателей. В этом документе можно найти номер телефона горячей линии, по которому можно позвонить и удостовериться, что ломбард по указанному адресу существует. Если номер не отвечает или «абонент не обслуживается», скорее всего, это не надёжный ломбард. Также в уголке потребителей можно узнать код ЕГРПОУ, по которым вы можете найти существующий ломбард в Государственном реестре финансовых учреждений на сайте Нацкомфинуслуг, а также на сайте Министерства юстиции и убедиться, что ломбард работает законно. Если сотрудник ломбарда отказывается предоставить вам всю необходимую информацию, вы, скорее всего, имеете дело с недобросовестным ломбардом.

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