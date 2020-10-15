Бувають ситуації, коли терміново потрібні гроші, і не залишається нічого іншого, як віддати своє майно під заставу. Як зробити так, щоб зберігання речей у ломбарді дійсно вирішило вашу проблему, а не перетворилося на більшу, розкажуть юрист Михайло Присяжнюк і спеціаліст з оцінки Олена Красненкова.

Врегулювання відносин між ломбардом і клієнтом ломбарду лежить в площині цивільно-правових відносин (оскільки між ними підписується договір). Якщо клієнт вважає, що умови договору порушені ломбардом, він може звернутися до суду. Не всі клієнти хочуть зв’язуватися з судом, оскільки за подачу позову потрібно платити (від 300 грн). Для багатьох це велика сума, а практика показує, що навіть у разі звернення клієнта до суду ломбарди часто виграють ці справи. Крім того, можна подати скаргу в Нацкомфінпослуг (Національну комісію, что Здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг).

Найкращий спосіб захистити себе від афери з боку ломбарду – це вжити заходів безпеки заздалегідь, при зверненні у ломбард. Час дізнатися, які нескладні дії допоможуть вам зберегти майно, і які афери вас можуть підстерігати.

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Афера 1: Підміна товару або повернення не всіх предметів застави

Ця афера полягає в тому, що оцінювач свідомо вказує у кредитному договорі не всі предмети застави, а потім може витягнути з комплектації те, що не вказане. Наприклад, карту пам’яті, відеокарту, навушники, батарею, чохол або зарядний пристрій. І продати це повз каси. Навіть якщо клієнт вирішить писати заяву про крадіжку, і охорона знайде відеозапис, де видно, що оцінювач приймав разом з телефоном, скажімо, навушники, довести, що сховав їх саме він практично нереально. Рідше, але буває, що клієнту можуть повністю замінити предмет застави.

Якщо йдеться про телефон, можна карту пам’яті, гарнітуру і зарядний пристрій не здавати у ломбард, але в такому випадку ви отримаєте меншу суму. Тож що тоді робити?

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Поради: Якщо ви здаєте щось у ломбард – стежте за тим, щоб у кредитному договорі були вказані всі предмети застави та дано їх детальний опис. Наприклад, якщо ви здаєте в ломбард годинник, то потрібно в кредитному договорі вказувати, чи є у нього ремінець. Бо якщо не вказати – вам можуть повернути тільки корпус, без ремінця.

Щоб вам не повернули інший телефон замість вашого, пропишіть у договорі його персональний номер – IMEI.

Також потрібно детально вивчити сам договір, який ви підписуєте з ломбардом. Це дуже важливо, оскільки більшість проблем між клієнтом і ломбардом виникають саме тому, що клієнт щось не зрозумів в договорі або повірив на слово оцінювачу, який його обдурив.

Зазвичай договори друкують надто дрібним шрифтом, та й клієнт намагається покинути ломбард якнайшвидше, бо соромиться, тому вони читаються неуважно. А там можуть бути вказані, наприклад, інші строки на викуп товару, не ті, що були оголошені в усній формі. Відеокамера в ломбардах записує тільки зображення, даже прослуховування незаконне, тож єдина фіксація взаємодії з клієнтом – це договір.

Щоб захистити себе від подібних махінацій ломбарду, попросіть співробітника роздрукувати вам договір доступним для читання шрифтом. Технічно він може це зробити, хоча не завжди згоден. Тому, збираючись в ломбард, прихопіть з собою збільшувальне скло. З його допомогою ви прочитаєте умови договору, і зрозумієте наскільки вони вам підходять, і тільки після цього ставте підпис. Звертайте увагу на термін дії договору.

Також ви можете самі зробити відеозапис процесу здачі товару під заставу. Попросіть піти з вами друга/подругу і все зафіксувати. Такий запис може стати вашою страхівкою. Співробітник ломбарду може заборонити вам знімати його особисто, але зйомка в приміщенні ломбарду не заборонена.

Афера 2: Псування товару

Часто клієнтам повертають поламану чи пошкоджену техніку. Складається враження, що нею необережно користуються, або ж ломбард не має необхідних умов для зберігання техніки.

У дійсності, недобросовісні співробітники можуть користуватися заставними речами, особливо якщо знають, що камера цього не зафіксує, бо у приміщенні є «білі плями», які не підпадають під об’єктив.

Але часто предмети застави ламаються тому, що в ломбардах немає хороших умов для зберігання товару в цілості. Наприклад, за словами колишнього співробітника ломбарду, гітари просто складалися купою, планшети лежали один на одному і запросто могли впасти.

У новому проекті закону, який зараз на розгляді, описані чіткі умови до приміщення ломбарду. Але на даний момент ломбард має сам створювати необхідні умови для зберігання товару. Ломбард налаштований на те, щоб клієнт повернувся, тому він зацікавлений створити хороші умови для зберігання техніки.

Інший варіант афери: техніку розкривають і замінюють в ній дорогі деталі на більш дешеві, або зовсім витягають їх.

Поради: Врятувати вашу техніку від поломки, а вас – від матеріальних втрат, допоможе м’який конверт. Придбати його можна в будь-якому відділенні пошти або в сервісах доставки. Попросіть співробітника ломбарду після того, як він проведе оцінку вартості вашої техніки, заховати предмет застави в такий конверт. М’яка частина конверта амортизує удар в разі падіння і вбереже вашу техніку від механічних пошкоджень.

З великогабаритної технікою, яку можуть розкрити, ми чинимо по-іншому: потрібно на корпус техніки, в тому місці, де її можна відкрити, наклеїти «пломбу» – наклейку, наприклад паперовий цінник з вашим підписом. Так, щоб якщо хтось захоче розкрити ваш ноутбук, наприклад, і поміняти здорову батарею на стару, – він не зміг цього зробити, не пошкодивши наклейку. Зробити це краще вдома, сфотографувати техніку з наклейкою і обов’язково попросити оцінювача вказати в кредитному договорі, що такі наклейки є і вони без пошкоджень.

Але, користуючись м’яким конвертом, зауважте, що його доведеться розкрити, якщо до ломбарду прийде перевірка. Також за умов тривалого зберігання, персональна електроніка має заряджатися раз на два тижні Тож краще додатково опломбуйте ще й невелику техніку.

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Афера 3: Підставний ломбард

Під вивіскою відомої мережі ломбардів відкривається ларьок. Люди вірять йому, бо він нібито представляє відому мережу ломбардів, а насправді це ломбард-одноденка, як їх ще називають, і в будь-який час він може зникнути разом із вашим майном. Або пропаде ваше майно, а вимагати відшкодування не буде в кого, оскільки ломбард юридично не існує.

Порада: Щоб уникнути неприємних ситуацій, рекомендується звертатися до відомої мережі ломбардів, щоб у компанії було не менше п’яти відділень. Сьогодні в Україні таких близько п’ятнадцяти. Перш ніж піти в ломбард, не полінуйтеся зайти до них на офіційний сайт і в розділі відділення переконайтеся, що у них дійсно є відділення за вказаною адресою.

Також згідно із законом кожен ломбард має бути внесеним до Державного реєстру фінансових установ. Тому запитайте в оцінювача, де у них куточок споживача, у якому можна ознайомитися із копією виписки або витягу суб’єкта господарювання з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців. У цьому документі можна знайти номер телефону гарячої лінії, за яким можна зателефонувати і упевнитися, що ломбард за вказаною адресою існує. Якщо номер не відповідає або «абонент обслуговується», швидше за все, це не надійний ломбард. Також в куточку споживачів можна дізнатися код ЄДРПОУ, за яким ви можете знайти існуючий ломбард в Державному реєстрі фінансових установ на сайті Нацкомфінпослуг, а також на сайті міністерства юстиції і переконатися, що ломбард працює законно. Якщо співробітник ломбарду відмовляється надати вам всю потрібну інформацію, ви, швидше за все, маєте справу з недобросовісними ломбардами.

Video: Зберігання речей в ломбарді: топ-3 небезпеки Зберігання речей в ломбарді - це спосіб, яким іноді користуються все. Читайте, які основні 3 небезпеки чатують на тих, хто зберігає речі в ломбарді