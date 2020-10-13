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Украшение на шею своими руками: светящийся кулон

13.10.2020

Как сделать украшение на шею своими руками? Секрет невероятно стильного аксессуара своими руками раскрывает Оля Волкова! Что же для этого нужно? Читайте скорее в нашем материале!

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Канадский ювелирный дизайнер Мэнон Ричард (Manon Richard) в 2016 году создал коллекцию удивительных, сияющих в темноте украшений. Эта бижутерия завоевала всемирную популярность. Однако в Украине такое пока что не купишь. Цена украшений варьируется от 30 до 100 $. А мы сделаем необычный кулон всего лишь за 50 грн.

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Для изготовления кулона нам понадобятся:

  • Кулон-основа белый
  • Порошковый люминофор – 3 цветов:
  • Голубой – 10 гр
  • Зеленый – 10 гр
  • Розовый -10 гр
  • Готовая эпоксидная смола для ювелирки
  • Деревянные шпатели широкие
  • Белая акриловая краска
  • Кисточки тонкие
  • Сухие салфетки
  • Перчатки
  • Пиала средняя
  • Черные фурнитурные колечки
  • Кольцо для брелка
  • Круглогубцы

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В домашних условиях для изготовления таких украшений используется порошок – люминофор. Его можно купить в магазинах товаров для рукоделия, рисования, красоты и маникюра, мыловарения. Он износоустойчив, не поддается смыванию и выгоранию. Гарантия сохранения светонакопительных свойств люминофора – до 100 лет. За день он аккумулирует солнечный свет и начинает его излучать при наступлении ночи. Люминофор ярко светится в темноте на протяжении 8-10 часов. Его можно заряжать, и в чистом виде и в смеси. Для полной зарядки на солнце необходимо 15мин. В пасмурную погоду от обычной лампы – 30 мин., от ультрафиолетового света – 2-5 мин.537257034

Пошаговая инструкция:

  1. Берем нашу основу, и место свечения прокрашиваем белой краской. Желательно акриловой.
  2. Для приготовления краски, светящейся в темноте, нужно смешать люминофорный порошок с эпоксидной смолой в соотношении 1:3. И очень тщательно перемешать.
  3. Когда белая краска на основе подсохнет, аккуратно наносим нашу светящуюся смесь. В подобных основах всегда есть некое углубление. Вот его тоненьким слоем мы и прокрашиваем обильно.
  4. Кулон закрепляем с помощью колечек, и у нас получается красивый мужской брелок.

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