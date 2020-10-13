Как сделать украшение на шею своими руками? Секрет невероятно стильного аксессуара своими руками раскрывает Оля Волкова! Что же для этого нужно? Читайте скорее в нашем материале!

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Канадский ювелирный дизайнер Мэнон Ричард (Manon Richard) в 2016 году создал коллекцию удивительных, сияющих в темноте украшений. Эта бижутерия завоевала всемирную популярность. Однако в Украине такое пока что не купишь. Цена украшений варьируется от 30 до 100 $. А мы сделаем необычный кулон всего лишь за 50 грн.

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Для изготовления кулона нам понадобятся:

Кулон-основа белый

Порошковый люминофор – 3 цветов:

Голубой – 10 гр

Зеленый – 10 гр

Розовый -10 гр

Готовая эпоксидная смола для ювелирки

Деревянные шпатели широкие

Белая акриловая краска

Кисточки тонкие

Сухие салфетки

Перчатки

Пиала средняя

Черные фурнитурные колечки

Кольцо для брелка

Круглогубцы

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В домашних условиях для изготовления таких украшений используется порошок – люминофор. Его можно купить в магазинах товаров для рукоделия, рисования, красоты и маникюра, мыловарения. Он износоустойчив, не поддается смыванию и выгоранию. Гарантия сохранения светонакопительных свойств люминофора – до 100 лет. За день он аккумулирует солнечный свет и начинает его излучать при наступлении ночи. Люминофор ярко светится в темноте на протяжении 8-10 часов. Его можно заряжать, и в чистом виде и в смеси. Для полной зарядки на солнце необходимо 15мин. В пасмурную погоду от обычной лампы – 30 мин., от ультрафиолетового света – 2-5 мин.

Пошаговая инструкция:

Берем нашу основу, и место свечения прокрашиваем белой краской. Желательно акриловой. Для приготовления краски, светящейся в темноте, нужно смешать люминофорный порошок с эпоксидной смолой в соотношении 1:3. И очень тщательно перемешать. Когда белая краска на основе подсохнет, аккуратно наносим нашу светящуюся смесь. В подобных основах всегда есть некое углубление. Вот его тоненьким слоем мы и прокрашиваем обильно. Кулон закрепляем с помощью колечек, и у нас получается красивый мужской брелок.

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