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Прикраса на шию своїми руками: кулон, що світиться

13.10.2020

Як зробити прикрасу на шию своїми руками? Секрет неймовірно стильного аксесуара своїми руками розкриває Оля Волкова! Що ж для цього потрібно? Читайте швидше в нашому матеріалі!

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прикраса на шию своїми руками

Канадський ювелірний дизайнер Менон Річард (Manon Richard) в 2016 році створив колекцію дивовижних, сяючих у темряві прикрас. Ця біжутерія завоювала всесвітню популярність. Однак в Україні такого поки що не купиш. Ціна прикрас варіюється від 30 до 100 $. А ми зробимо незвичайний кулон всього лише за 50 грн.

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Для виготовлення кулону нам знадобляться:

  • Кулон-основа білий
  • Порошковий люмінофор – 3 кольорів:
  • Блакитний – 10 гр
  • Зелений – 10 гр
  • Рожевий -10 гр
  • Готова епоксидна смола для ювелірних виробів
  • Дерев’яні шпателі широкі
  • Біла акрилова фарба
  • Пензлики тонкі
  • Сухі серветки
  • Рукавички
  • Піала середня
  • Чорні фурнітурні кільця
  • Кільце для брелка
  • Круглогубці

 

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У домашніх умовах для виготовлення таких прикрас використовується порошок – люмінофор. Його можна купити в магазинах товарів для рукоділля, малювання, краси та манікюру, миловаріння. Він стійкий, не піддається змиванню та вигорянню. Гарантія збереження світлонакопичувальних властивостей люмінофора – до 100 років. За день він акумулює сонячне світло й починає його випромінювати при настанні ночі. Люмінофор яскраво світиться в темряві протягом 8-10 годин. Його можна заряджати й у чистому вигляді й у суміші. Для повної зарядки на сонці необхідно 15 хв. У похмуру погоду від звичайної лампи – 30 хв, від ультрафіолетового світла – 2-5 хв.537257034

Покрокова інструкція:

  1. Беремо нашу основу, й місце світіння профарбовуємо білою фарбою. Бажано акриловою.
  2. Для приготування фарби, що світиться в темряві, потрібно змішати люмінофорний порошок з епоксидною смолою в співвідношенні 1: 3. І дуже ретельно перемішати.
  3. Коли біла фарба на основі підсохне, акуратно наносимо нашу сяючу суміш. У подібних деталях завжди є якесь поглиблення. Ось його тоненьким шаром ми й профарбовуємо рясно.
  4. Кулон закріплюємо за допомогою кілець, і у нас виходить гарний чоловічий брелок.

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