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Канадський ювелірний дизайнер Менон Річард (Manon Richard) в 2016 році створив колекцію дивовижних, сяючих у темряві прикрас. Ця біжутерія завоювала всесвітню популярність. Однак в Україні такого поки що не купиш. Ціна прикрас варіюється від 30 до 100 $. А ми зробимо незвичайний кулон всього лише за 50 грн.

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Для виготовлення кулону нам знадобляться:

Кулон-основа білий

Порошковий люмінофор – 3 кольорів:

Блакитний – 10 гр

Зелений – 10 гр

Рожевий -10 гр

Готова епоксидна смола для ювелірних виробів

Дерев’яні шпателі широкі

Біла акрилова фарба

Пензлики тонкі

Сухі серветки

Рукавички

Піала середня

Чорні фурнітурні кільця

Кільце для брелка

Круглогубці

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У домашніх умовах для виготовлення таких прикрас використовується порошок – люмінофор. Його можна купити в магазинах товарів для рукоділля, малювання, краси та манікюру, миловаріння. Він стійкий, не піддається змиванню та вигорянню. Гарантія збереження світлонакопичувальних властивостей люмінофора – до 100 років. За день він акумулює сонячне світло й починає його випромінювати при настанні ночі. Люмінофор яскраво світиться в темряві протягом 8-10 годин. Його можна заряджати й у чистому вигляді й у суміші. Для повної зарядки на сонці необхідно 15 хв. У похмуру погоду від звичайної лампи – 30 хв, від ультрафіолетового світла – 2-5 хв.

Покрокова інструкція:

Беремо нашу основу, й місце світіння профарбовуємо білою фарбою. Бажано акриловою. Для приготування фарби, що світиться в темряві, потрібно змішати люмінофорний порошок з епоксидною смолою в співвідношенні 1: 3. І дуже ретельно перемішати. Коли біла фарба на основі підсохне, акуратно наносимо нашу сяючу суміш. У подібних деталях завжди є якесь поглиблення. Ось його тоненьким шаром ми й профарбовуємо рясно. Кулон закріплюємо за допомогою кілець, і у нас виходить гарний чоловічий брелок.

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