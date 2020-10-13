Прикраса на шию своїми руками: кулон, що світиться
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Канадський ювелірний дизайнер Менон Річард (Manon Richard) в 2016 році створив колекцію дивовижних, сяючих у темряві прикрас. Ця біжутерія завоювала всесвітню популярність. Однак в Україні такого поки що не купиш. Ціна прикрас варіюється від 30 до 100 $. А ми зробимо незвичайний кулон всього лише за 50 грн.
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Для виготовлення кулону нам знадобляться:
- Кулон-основа білий
- Порошковий люмінофор – 3 кольорів:
- Блакитний – 10 гр
- Зелений – 10 гр
- Рожевий -10 гр
- Готова епоксидна смола для ювелірних виробів
- Дерев’яні шпателі широкі
- Біла акрилова фарба
- Пензлики тонкі
- Сухі серветки
- Рукавички
- Піала середня
- Чорні фурнітурні кільця
- Кільце для брелка
- Круглогубці
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У домашніх умовах для виготовлення таких прикрас використовується порошок – люмінофор. Його можна купити в магазинах товарів для рукоділля, малювання, краси та манікюру, миловаріння. Він стійкий, не піддається змиванню та вигорянню. Гарантія збереження світлонакопичувальних властивостей люмінофора – до 100 років. За день він акумулює сонячне світло й починає його випромінювати при настанні ночі. Люмінофор яскраво світиться в темряві протягом 8-10 годин. Його можна заряджати й у чистому вигляді й у суміші. Для повної зарядки на сонці необхідно 15 хв. У похмуру погоду від звичайної лампи – 30 хв, від ультрафіолетового світла – 2-5 хв.
Покрокова інструкція:
- Беремо нашу основу, й місце світіння профарбовуємо білою фарбою. Бажано акриловою.
- Для приготування фарби, що світиться в темряві, потрібно змішати люмінофорний порошок з епоксидною смолою в співвідношенні 1: 3. І дуже ретельно перемішати.
- Коли біла фарба на основі підсохне, акуратно наносимо нашу сяючу суміш. У подібних деталях завжди є якесь поглиблення. Ось його тоненьким шаром ми й профарбовуємо рясно.
- Кулон закріплюємо за допомогою кілець, і у нас виходить гарний чоловічий брелок.
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