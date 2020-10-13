Хотите радовать любимого совершенной фигурой, но ваш живот далек от идеального? Не спешите покупать абонемент в спортзал, ведь попрощаться с лишними сантиметрами на талии можно, даже лежа в любимой кроватке! Специальный комплекс упражнений подготовила для вас инструктор по йоге Юлия Иванцова. Обрести красивый животик можно всего за месяц, если заниматься 2 раза в день по 5-10 минут.

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Упражнение № 1

Ноги поднимите вверх, носочки тяните на себя. Теперь пятками рисуете круги, спина при этом оторвана от кровати. В таком упражнении задействованы мышцы живота – пресс, а также верхней и нижней частей ног. Его нужно выполнять хотя бы 1 минуту. Потом можете продлить выполнение до 3 минут.

Упражнение № 2

Ладони и спина остаются на кровати. Ровные ноги поднимайте постепенно на 5, 15, 45 и 90 градусов и задерживайте на каждом уровне. Упражнение тоже стоит выполнять около 1 минуты, потом с каждым разом старайтесь увеличивать время до 2-3 минут.

Упражнение № 3

Продолжайте лежать. На вдохе поднимите ноги и разведите в стороны, на выдохе – скрестите. Пи этом смотрите на пальцы и тянитесь к ним. Можете ладони положить под ягодицы. Выполняйте на протяжении 1 минуты.

Упражнение № 4

На вдохе поднимите руки и ноги вверх, а на выдохе – опустите. У вас при этом задействованы мышцы живота и верхней части ног. Это упражнение, как и предыдущие, делайте 1 минуту, а потом увеличивайте время до 3.

Упражнение № 5

Согните колени. На вдохе – ладони положите на колени, на выдохе – подтяните к себе. При этом задействованы мышцы живота, мышцы брюшной стенки, а также мышцы верхней части ног. Выполняйте 15-20 раз, но для начала сделайте хотя бы раз 10. Еще важно стараться на каждом выдохе подтянуть колени к подбородку.

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