Хочете тішити коханого досконалою фігурою, але ваш живіт далекий від ідеального? Не поспішайте купувати абонемент у спортзал, адже попрощатися із зайвими сантиметрами на талії можна, навіть лежачи в улюбленому ліжечку! Спеціальний комплекс вправ підготувала для вас інструктор з йоги Юлія Іванцова. Отримати гарний животик можна лише за місяць, якщо займатися двічі на день по 5–10 хвилин.

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Вправа № 1

Ноги підніміть вгору, носки тягніть на себе. Тепер п’ятами малюйте кола, спина при цьому відірвана від ліжка. У такій вправі задіяні м’язи живота – прес, а також верхньої та нижньої частин ніг. Ії потрібно виконувати хоча б 1 хвилину. Потім можете подовжити виконання до 3 хвилин.

Вправа № 2

Долоні та спина залишаються на ліжку. Рівні ноги піднімайте поступово на 5, 15, 45 і 90 градусів і затримуйте на кожному рівні. Вправу теж варто виконувати близько 1 хвилини, потім із кожним разом намагайтеся збільшувати час до 2-3 хвилин.

Вправа № 3

Продовжуйте лежати. На вдиху підніміть ноги та розведіть в сторони, на видиху – схрестіть. При цьому дивіться на пальці і тягніться до них. Можете долоні покласти під сідниці. Виконуйте протягом 1 хвилини.

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Вправа № 4

На вдиху підніміть руки і ноги вгору, а на видиху – опустіть. У вас при цьому задіяні м’язи живота та верхньої частини ніг. Цю вправу, як і попередні, робіть 1 хвилину, а потім збільшуйте час до 3.

Вправа № 5

Зігніть коліна. На вдиху – долоні покладіть на коліна, на видиху – коліна підтягніть до себе. При цьому задіяні м’язи живота, м’язи черевної стінки, а також м’язи верхньої частини ніг. Виконуйте 15-20 разів, але для початку зробіть хоча б разів 10. Ще важливо намагатися на кожному видиху підтягти коліна до підборіддя.

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