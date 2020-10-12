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Маковое молоко: рецепт от Анны Добрыдневой

12.10.2020

Если вы никогда не пробовали маковое молоко, то очень жаль, ведь оно очень вкусное и невероятно полезное. Узнайте рецепт макового молока прямо сейчас!

маковое молоко

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Ингредиенты:

  • Мак – 100 г
  • Вода – 1 л
  • Финики – 20 шт.

Приготовление:

  1. Мак залить на ночь водой.
  2. Утром слить воду.
  3. Очистить финики.
  4. К маку добавить финики, воду и перебить в блендере.
  5. Процедить смесь.
  6. Молоко охладить.

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