Маковое молоко: рецепт от Анны Добрыдневой
12.10.2020
Если вы никогда не пробовали маковое молоко, то очень жаль, ведь оно очень вкусное и невероятно полезное. Узнайте рецепт макового молока прямо сейчас!
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Ингредиенты:
- Мак – 100 г
- Вода – 1 л
- Финики – 20 шт.
Приготовление:
- Мак залить на ночь водой.
- Утром слить воду.
- Очистить финики.
- К маку добавить финики, воду и перебить в блендере.
- Процедить смесь.
- Молоко охладить.
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