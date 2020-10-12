Если вы никогда не пробовали маковое молоко, то очень жаль, ведь оно очень вкусное и невероятно полезное. Узнайте рецепт макового молока прямо сейчас!

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Ингредиенты:

Мак – 100 г

Вода – 1 л

Финики – 20 шт.

Приготовление:

Мак залить на ночь водой. Утром слить воду. Очистить финики. К маку добавить финики, воду и перебить в блендере. Процедить смесь. Молоко охладить.

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