Макове молоко: рецепт від Анни Добриднєвої
12.10.2020
Якщо ви ніколи не куштували макове молоко, то дуже шкода, бо воно дуже смачне та неймовірно корисне. Дізнайтеся рецепт макового молока вже зараз!
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Інгредієнти:
- Мак – 100 г
- Вода – 1 л
- Фініки – 20 шт.
Приготування:
- Мак залити на ніч водою.
- Зранку злити воду.
- Очистити фініки.
- До маку додати фініки і воду та перебити у блендері.
- Процідити суміш.
- Молоко охолодити.
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