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Макове молоко: рецепт від Анни Добриднєвої

12.10.2020

Якщо ви ніколи не куштували макове молоко, то дуже шкода, бо воно дуже смачне та неймовірно корисне. Дізнайтеся рецепт макового молока вже зараз!

маковое молоко

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Інгредієнти:

  • Мак – 100 г
  • Вода – 1 л
  • Фініки – 20 шт.

Приготування:

  1. Мак залити на ніч водою.
  2. Зранку злити воду.
  3. Очистити фініки.
  4. До маку додати фініки і воду та перебити у блендері.
  5. Процідити суміш.
  6. Молоко охолодити.

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