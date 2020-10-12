Якщо ви ніколи не куштували макове молоко, то дуже шкода, бо воно дуже смачне та неймовірно корисне. Дізнайтеся рецепт макового молока вже зараз!

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Інгредієнти:

Мак – 100 г

Вода – 1 л

Фініки – 20 шт.

Приготування:

Мак залити на ніч водою. Зранку злити воду. Очистити фініки. До маку додати фініки і воду та перебити у блендері. Процідити суміш. Молоко охолодити.

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