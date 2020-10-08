Что можно взять с собой на осеннюю прогулку, чтобы не замёрзнуть? Конечно, имбирный суп в термосе! Он подарит тепло не только за счёт температуры, но и за счёт обилия специй. Невероятно вкусно! Суп с имбирём и апельсиновой цедрой – рецепт от Марины Шевченко, выпускницы 3 сезона шоу «МастерШеф».

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Ингредиенты:

Вода – 2 л

Говядина – 500 г

Картофель – 3 шт.

Лук – 2 шт.

Корень сельдерея – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Перец чили – по вкусу

Растительное масло – 2 ст. л.

Мука – 1 ст. л.

Дайкон – 0,5 шт.

Имбирь свежий – 10 г

Палочка корицы – 1 шт.

Соль, розмарин, тимьян

Бадьян

Цедра апельсина

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Приготовление:

Нарезать мясо, лук и протушить на сковороде 30 минут. Добавить сельдерей и еще протушить до полной готовности. Нарезать морковь, картофель, тимьян и розмарин. Добавить в воду и довести до кипения вместе с обжаренным мясом 20 минут. Добавить в кастрюлю всю зелень и имбирь. Нарезать дайкон мелкими слайсами и отправить в кастрюлю. Обжарить до золотистого цвета муку и вконце добавить перец чили. Проварить 30 минут, затем всё взбить в блендере.

Можно налить в термос и брать с собой.

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