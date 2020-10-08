Согревающий суп с имбирём от Марины Шевченко
08.10.2020
Что можно взять с собой на осеннюю прогулку, чтобы не замёрзнуть? Конечно, имбирный суп в термосе! Он подарит тепло не только за счёт температуры, но и за счёт обилия специй. Невероятно вкусно! Суп с имбирём и апельсиновой цедрой – рецепт от Марины Шевченко, выпускницы 3 сезона шоу «МастерШеф».
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Ингредиенты:
- Вода – 2 л
- Говядина – 500 г
- Картофель – 3 шт.
- Лук – 2 шт.
- Корень сельдерея – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Перец чили – по вкусу
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Мука – 1 ст. л.
- Дайкон – 0,5 шт.
- Имбирь свежий – 10 г
- Палочка корицы – 1 шт.
- Соль, розмарин, тимьян
- Бадьян
- Цедра апельсина
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Приготовление:
- Нарезать мясо, лук и протушить на сковороде 30 минут.
- Добавить сельдерей и еще протушить до полной готовности.
- Нарезать морковь, картофель, тимьян и розмарин.
- Добавить в воду и довести до кипения вместе с обжаренным мясом 20 минут.
- Добавить в кастрюлю всю зелень и имбирь.
- Нарезать дайкон мелкими слайсами и отправить в кастрюлю.
- Обжарить до золотистого цвета муку и вконце добавить перец чили.
- Проварить 30 минут, затем всё взбить в блендере.
Можно налить в термос и брать с собой.
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Video: Согревающий суп с имбирём от Марины Шевченко
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