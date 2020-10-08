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Согревающий суп с имбирём от Марины Шевченко

08.10.2020

Что можно взять с собой на осеннюю прогулку, чтобы не замёрзнуть? Конечно, имбирный суп в термосе! Он подарит тепло не только за счёт температуры, но и за счёт обилия специй. Невероятно вкусно! Суп с имбирём и апельсиновой цедрой – рецепт от Марины Шевченко, выпускницы 3 сезона шоу «МастерШеф».

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имбирный суп

Ингредиенты:

  • Вода – 2 л
  • Говядина – 500 г
  • Картофель – 3 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Корень сельдерея – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Перец чили – по вкусу
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Мука – 1 ст. л.
  • Дайкон – 0,5 шт.
  • Имбирь свежий – 10 г
  • Палочка корицы – 1 шт.
  • Соль, розмарин, тимьян
  • Бадьян
  • Цедра апельсина

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Приготовление:

  1. Нарезать мясо, лук и протушить на сковороде 30 минут.
  2. Добавить сельдерей и еще протушить до полной готовности.
  3. Нарезать морковь, картофель, тимьян и розмарин.
  4. Добавить в воду и довести до кипения вместе с обжаренным мясом 20 минут.
  5. Добавить в кастрюлю всю зелень и имбирь.
  6. Нарезать дайкон мелкими слайсами и отправить в кастрюлю.
  7. Обжарить до золотистого цвета муку и вконце добавить перец чили.
  8. Проварить 30 минут, затем всё взбить в блендере.

Можно налить в термос и брать с собой. 

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Video: Согревающий суп с имбирём от Марины Шевченко

Рецепт супа с имбирем и апельсиновой цедрой поможет вам согреться в морозные дни, а также улучшит кровообращение

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