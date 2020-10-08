Що можна взяти з собою на осінню прогулянку, щоб не замерзнути? Звичайно, імбирний суп у термосі! Він подарує тепло не лише завдяки температурі, а й великій кількості спецій. Неймовірно смачно! Суп з імбиром і апельсиновою цедрою – рецепт від Марини Шевченко, випускниці 3 сезону шоу «МастерШеф».

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Складові:

Вода – 2 л

Яловичина – 500 г

Картопля – 3 шт.

Цибуля – 2 шт.

Корінь селери – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Перець чилі – за смаком

Олія – ​​2 ст. л.

Борошно – 1 ст. л.

Дайкон – 0,5 шт.

Імбир свіжий – 10 г

Паличка кориці – 1 шт.

Сіль, розмарин, чебрець

Бадьян

Цедра апельсина

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Приготування:

Нарізати м’ясо, цибулю й протушкувати на пательні 30 хвилин. Додати селеру і ще протушкувати до повної готовності. Нарізати моркву, картоплю, чебрець і розмарин. Додати у воду, довести до кипіння разом з обсмаженим м’ясом 20 хвилин. Додати у каструлю всю зелень та імбир. Нарізати дайкон дрібними слайсами і покласти в каструлю. Обсмажити до золотавого кольору борошно. Укінці додати перець чилі. Проварити 30 хвилин, потім все збити в блендері.

Можна налити в термос і взяти з собою.

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Video: Зігріваючий суп з імбиром від Марини Шевченко Рецепт супу з імбиром і апельсиновою цедрою допоможе вам зігрітися в морозні дні, а також поліпшить кровообіг