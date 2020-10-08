Зігріваючий суп з імбиром від Марини Шевченко
08.10.2020
Що можна взяти з собою на осінню прогулянку, щоб не замерзнути? Звичайно, імбирний суп у термосі! Він подарує тепло не лише завдяки температурі, а й великій кількості спецій. Неймовірно смачно! Суп з імбиром і апельсиновою цедрою – рецепт від Марини Шевченко, випускниці 3 сезону шоу «МастерШеф».
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Складові:
- Вода – 2 л
- Яловичина – 500 г
- Картопля – 3 шт.
- Цибуля – 2 шт.
- Корінь селери – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Перець чилі – за смаком
- Олія – 2 ст. л.
- Борошно – 1 ст. л.
- Дайкон – 0,5 шт.
- Імбир свіжий – 10 г
- Паличка кориці – 1 шт.
- Сіль, розмарин, чебрець
- Бадьян
- Цедра апельсина
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Приготування:
- Нарізати м’ясо, цибулю й протушкувати на пательні 30 хвилин.
- Додати селеру і ще протушкувати до повної готовності.
- Нарізати моркву, картоплю, чебрець і розмарин.
- Додати у воду, довести до кипіння разом з обсмаженим м’ясом 20 хвилин.
- Додати у каструлю всю зелень та імбир.
- Нарізати дайкон дрібними слайсами і покласти в каструлю.
- Обсмажити до золотавого кольору борошно. Укінці додати перець чилі.
- Проварити 30 хвилин, потім все збити в блендері.
Можна налити в термос і взяти з собою.
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Video: Зігріваючий суп з імбиром від Марини Шевченко
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