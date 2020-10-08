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Зігріваючий суп з імбиром від Марини Шевченко

08.10.2020

Що можна взяти з собою на осінню прогулянку, щоб не замерзнути? Звичайно, імбирний суп у термосі! Він подарує тепло не лише завдяки температурі, а й великій кількості спецій. Неймовірно смачно! Суп з імбиром і апельсиновою цедрою – рецепт від Марини Шевченко, випускниці 3 сезону шоу «МастерШеф».

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имбирный суп

Складові:

  • Вода – 2 л
  • Яловичина – 500 г
  • Картопля – 3 шт.
  • Цибуля – 2 шт.
  • Корінь селери – 1 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Перець чилі – за смаком
  • Олія – ​​2 ст. л.
  • Борошно – 1 ст. л.
  • Дайкон – 0,5 шт.
  • Імбир свіжий – 10 г
  • Паличка кориці – 1 шт.
  • Сіль, розмарин, чебрець
  • Бадьян
  • Цедра апельсина

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Приготування:

  1. Нарізати м’ясо, цибулю й протушкувати на пательні 30 хвилин.
  2. Додати селеру і ще протушкувати до повної готовності.
  3. Нарізати моркву, картоплю, чебрець і розмарин.
  4. Додати у воду, довести до кипіння разом з обсмаженим м’ясом 20 хвилин.
  5. Додати у каструлю всю зелень та імбир.
  6. Нарізати дайкон дрібними слайсами і покласти в каструлю.
  7. Обсмажити до золотавого кольору борошно. Укінці додати перець чилі.
  8. Проварити 30 хвилин, потім все збити в блендері.

Можна налити в термос і взяти з собою. 

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Video: Зігріваючий суп з імбиром від Марини Шевченко

Рецепт супу з імбиром і апельсиновою цедрою допоможе вам зігрітися в морозні дні, а також поліпшить кровообіг

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