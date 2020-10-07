Как выбрать обувь в секонд-хенде: секреты Ольги Сумской

Актриса сериала «Крепостная» Ольга Сумская делится советами, как выбрать обувь в секонд-хенде. Это отличный способ купить качественную вещь, и при этом сэкономить кругленькую сумму. Узнайте, как известной актрисе удалось купить брендовые сапоги из Италии всего за 500 грн! Все секреты того, как выбрать обувь в секонд-хенде, в нашем материале.

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Совет №1. Проверьте швы

Когда выбираете обувь в секонд-хенде, всегда смотрите, чтобы швы были одинаковыми. Если они где-то прерываются, или отличаются, то обувь уже ранее рвалась и ремонтировалась. А значит, прослужит она недолго.

Совет №2. Хорошо осмотрите подошву

Если подошва перекошена в какую-то сторону из-за особенностей походки предыдущего владельца, от покупки лучше воздержаться. В такой обуви ваши ноги будут очень уставать.

Совет №3. Обратите внимание на застежку

Обязательно проверьте застежки-молнии на сапогах. Сначала проведите пальцем по застежке: на качественной вы не почувствуете шероховатости и заусенц. Также, с внутренней стороны молнию должен закрывать клапан, чтобы сохранять тепло. Чтобы ботинки не промокали, обратите внимание на высоту застежки: расстояние от начала молнии к подошве должно быть не менее 1 см.

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Совет №4. Выбирайте обувь с качественной подошвой

В зимней обуви высота подошвы должна быть не менее 7 миллиметров. Обувь с тонкой подошвой не подходит для холодного времени года. На внутренней части подошвы не место крупным вмятинам от предыдущего владельца. В противном случае вы рискуете здоровьем своих ступней. Также проверьте носок сапожка и задник – если они слишком прогибаются, обувь быстро потеряет форму.

Совет №5. Старайтесь покупать брендовую обувь

Есть несколько хитростей, как отличить настоящие брендовые сапоги от подделки. Отличительной особенностью итальянской обуви является поднятый на полсантиметра носик. Это позволяет носить ее с максимальным комфортом.

На подошве должен быть четкий штамп с указанием бренда, размера и места производства. Название обязательно пишется без ошибок, скобок, кавычек, в оригинальном стиле бренда.

Внутренняя часть дорогой брендовой обуви также изготавливается из кожи, а на стельку наносится логотип бренда.

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Совет №6. Обязательно продезинфицируйте покупку

Чтобы не получить грибок или заболевания от обуви из секонд-хенда, ее нужно обязательно продезинфицировать. Для этого вам понадобятся резиновые перчатки, вата, тряпка, средство для дезинфекции и полиэтиленовый пакет. Выньте стельку, хорошо помойте обувь снаружи и внутри. Затем смочите вату в дезинфицирующем средстве и тщательно протрите ею обувь изнутри. После этого заверните ее в пакет и оставьте так минимум на сутки.

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Video: Как выбрать обувь в секонд-хенде: секреты Ольги Сумской Ольга Сумская делится советами, как выбрать обувь в секонд-хенде. Советы по выбору обуви в секонд-хенде – читайте в материале