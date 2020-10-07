Як вибрати взуття в секонд-хенді: секрети Ольги Сумської

Актриса серіалу «Кріпосна» Ольга Сумська ділиться порадами, як вибрати взуття в секонд-хенді. Це чудовий спосіб купити якісну річ і при цьому заощадити чималу суму. Дізнайтеся, як відомій актрисі вдалося купити брендові чоботи з Італії всього за 500 грн! Всі секрети того, як вибрати взуття в секонд-хенді, в нашому матеріалі.

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Порада №1. Перевірте шви

Коли обираєте взуття в секонд-хенді, завжди дивіться, щоб шви були однаковими. Якщо вони десь перериваються або відрізняються, то взуття вже раніше рвалось та ремонтувалось. А отже, прослужить воно недовго.

Порада №2. Добре огляньте підошву

Якщо підошва перекошена у якийсь бік через особливості ходи попереднього власника, від покупки краще утриматись. У такому взутті ваші ноги будуть дуже втомлюватись.

Порада №3. Зверніть увагу на застібку

Обов’язково перевірте застібки-блискавки на чобітках. Спочатку проведіть пальцем по застібці: на якісній ви не відчуєте шорсткості та задирок. Також, з внутрішнього боку блискавку має закривати клапан, щоб зберігати тепло. Аби черевики не протікали, застібка не повинна розташовуватися низько: відстань від початку блискавки до підошви має бути не менше 1 см.

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Порада №4. Обирайте взуття з якісною підошвою

У зимовому взутті висота підошви має бути не менше 7 міліметрів. Взуття з тонкою підошвою не підходить для холодної пори року. На внутрішній частині підошви не має бути великих вм’ятин від попереднього власника. В іншому випадку ви ризикуєте здоров’ям власних ступнів. Також перевірте носик чобітка та задник – якщо вони надто прогинаються, взуття швидко втратить форму.

Порада №5. Намагайтесь купувати брендове взуття

Є кілька хитрощів, як відрізнити справжні брендові чобітки від підробки. Відмінною особливістю італійського взуття є піднятий на півсантиметра носик. Це дозволяє носити його з максимальним комфортом.

На підошві має бути чіткий штамп із зазначенням бренду, розміру та місця виробництва. Назва обов’язково пишеться без помилок, дужок, лапок, в оригінальному стилі бренду.

Внутрішня частина дорогого брендового взуття також виготовляється зі шкіри, а на устілку наноситься логотип бренду.

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Порада №6. Обов’язково продезінфікуйте покупку

Щоб не отримати грибок чи інфекційні захворювання від взуття з секонд-хенду, його потрібно обов’язково продезінфікувати. Для цього вам знадобляться гумові рукавички, вата, ганчірка, засіб для дезінфекції та поліетиленовий пакет. Вийміть устілку, гарно помийте взуття зовні та всередині. Потім змочіть вату в дезінфекційному засобі та ретельно протріть нею взуття зсередини. Після цього загорніть його в пакет і залиште так щонайменше на добу.

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Video: Як вибрати взуття в секонд-хенді: секрети Ольги Сумської Ольга Сумська ділиться порадами, як вибрати взуття в секонд-хенді. Поради щодо вибору взуття в секонд-хенді - читайте в матеріалі