Как приготовить вкусные шоколадные конфеты с финиками в домашних условиях? Секрет знает Татьяна Литвинова! Кулинар поделится рецептом очень простых в приготовлении, но необыкновенно вкусных домашних конфет, которые заменят даже самые популярные магазинные сладости!

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Ингредиенты:

Финики – 500 г

Тыквенные семечки – 100 г

Подсолнечное масло – 50 г

Черный шоколад – 150 г

Белый шоколад – 50 г

Щепотка соли

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Приготовление:

Финики промыть, просушить, перебить в блендере. Добавить семечки подсолнуха и тыквы, измельчить блендером еще раз. Черный шоколад растопить на водяной бане. Добавить шоколад в смесь, перемешать. С помощью пищевой пленки сформировать колбаски, отправить в холодильник на 30 мин. Нарезать кусочками по 5 см. Сформировать квадратики, покрыть глазурью. Отправить в холодильник на 30 мин. или в морозилку на 10. Украсить полосками белого шоколада.

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