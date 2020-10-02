Шоколадные конфеты с финиками: пошаговый рецепт
02.10.2020
Как приготовить вкусные шоколадные конфеты с финиками в домашних условиях? Секрет знает Татьяна Литвинова! Кулинар поделится рецептом очень простых в приготовлении, но необыкновенно вкусных домашних конфет, которые заменят даже самые популярные магазинные сладости!
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Ингредиенты:
- Финики – 500 г
- Тыквенные семечки – 100 г
- Подсолнечное масло – 50 г
- Черный шоколад – 150 г
- Белый шоколад – 50 г
- Щепотка соли
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Приготовление:
- Финики промыть, просушить, перебить в блендере.
- Добавить семечки подсолнуха и тыквы, измельчить блендером еще раз.
- Черный шоколад растопить на водяной бане.
- Добавить шоколад в смесь, перемешать.
- С помощью пищевой пленки сформировать колбаски, отправить в холодильник на 30 мин.
- Нарезать кусочками по 5 см.
- Сформировать квадратики, покрыть глазурью.
- Отправить в холодильник на 30 мин. или в морозилку на 10.
- Украсить полосками белого шоколада.
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