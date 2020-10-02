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Шоколадные конфеты с финиками: пошаговый рецепт

02.10.2020

Как приготовить вкусные шоколадные конфеты с финиками в домашних условиях? Секрет знает Татьяна Литвинова! Кулинар поделится рецептом очень простых в приготовлении, но необыкновенно вкусных домашних конфет, которые заменят даже самые популярные магазинные сладости!

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Ингредиенты:

  • Финики – 500 г
  • Тыквенные семечки – 100 г
  • Подсолнечное масло – 50 г
  • Черный шоколад – 150 г
  • Белый шоколад – 50 г
  • Щепотка соли

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Приготовление:

  1. Финики промыть, просушить, перебить в блендере.
  2. Добавить семечки подсолнуха и тыквы, измельчить блендером еще раз.
  3. Черный шоколад растопить на водяной бане.
  4. Добавить шоколад в смесь, перемешать.
  5. С помощью пищевой пленки сформировать колбаски, отправить в холодильник на 30 мин.
  6. Нарезать кусочками по 5 см.
  7. Сформировать квадратики, покрыть глазурью.
  8. Отправить в холодильник на 30 мин. или в морозилку на 10.
  9. Украсить полосками белого шоколада.

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