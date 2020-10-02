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Шоколадні цукерки з фініками: покроковий рецепт

02.10.2020

Як приготувати смачні шоколадні цукерки з фініками в домашніх умовах? Секрет знає Тетяна Литвинова! Кулінар поділиться рецептом дуже простих у приготуванні, але надзвичайно смачних домашніх цукерок, які замінять навіть найпопулярніші магазинні солодощі!

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Складові:

  • Фініки – 500 г
  • Гарбузове насіння – 100 г
  • Соняшникова олія – ​​50 г
  • Чорний шоколад – 150 г
  • Білий шоколад – 50 г
  • Дрібка солі

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Приготування:

  1. Фініки промити, просушити, перебити в блендері.
  2. Додати насіння соняшнику та гарбуза, подрібнити блендером ще раз.
  3. Чорний шоколад розтопити на водяній бані.
  4. Додати шоколад у суміш, перемішати.
  5. За допомогою харчової плівки сформувати ковбаски, покласти у холодильник на 30 хв.
  6. Нарізати шматочками по 5 см.
  7. Сформувати квадратики, покрити глазур’ю.
  8. Сховати в холодильник на 30 хв. або в морозилку на 10.
  9. Прикрасити смужками білого шоколаду.

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