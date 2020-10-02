Як приготувати смачні шоколадні цукерки з фініками в домашніх умовах? Секрет знає Тетяна Литвинова! Кулінар поділиться рецептом дуже простих у приготуванні, але надзвичайно смачних домашніх цукерок, які замінять навіть найпопулярніші магазинні солодощі!

Більше на тему: Апельсинове печиво без яєць від Тетяни Литвинової

Складові:

Фініки – 500 г

Гарбузове насіння – 100 г

Соняшникова олія – ​​50 г

Чорний шоколад – 150 г

Білий шоколад – 50 г

Дрібка солі

Більше на тему: Холодний чізкейк «Кавун»: рецепт без випікання

Приготування:

Фініки промити, просушити, перебити в блендері. Додати насіння соняшнику та гарбуза, подрібнити блендером ще раз. Чорний шоколад розтопити на водяній бані. Додати шоколад у суміш, перемішати. За допомогою харчової плівки сформувати ковбаски, покласти у холодильник на 30 хв. Нарізати шматочками по 5 см. Сформувати квадратики, покрити глазур’ю. Сховати в холодильник на 30 хв. або в морозилку на 10. Прикрасити смужками білого шоколаду.

Більше на тему: Як варити компот: корисні поради