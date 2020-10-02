Шоколадні цукерки з фініками: покроковий рецепт
02.10.2020
Як приготувати смачні шоколадні цукерки з фініками в домашніх умовах? Секрет знає Тетяна Литвинова! Кулінар поділиться рецептом дуже простих у приготуванні, але надзвичайно смачних домашніх цукерок, які замінять навіть найпопулярніші магазинні солодощі!
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Складові:
- Фініки – 500 г
- Гарбузове насіння – 100 г
- Соняшникова олія – 50 г
- Чорний шоколад – 150 г
- Білий шоколад – 50 г
- Дрібка солі
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Приготування:
- Фініки промити, просушити, перебити в блендері.
- Додати насіння соняшнику та гарбуза, подрібнити блендером ще раз.
- Чорний шоколад розтопити на водяній бані.
- Додати шоколад у суміш, перемішати.
- За допомогою харчової плівки сформувати ковбаски, покласти у холодильник на 30 хв.
- Нарізати шматочками по 5 см.
- Сформувати квадратики, покрити глазур’ю.
- Сховати в холодильник на 30 хв. або в морозилку на 10.
- Прикрасити смужками білого шоколаду.
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