Наверное, вы еще не готовили сытный шашлык из печени на мангале, потому что считаете, что и так не очень сочный продукт станет совсем жестким? Специалист по мясу Микаэль Ароян знает, какой необычный ингредиент спасёт ситуацию!

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Ингредиенты:

Говяжья печень – 2,2 кг;

Молоко – 500 мл;

Чернослив – 50 г;

Сальник свиной (жировая сетка) – 1 кг;

Кинза – пучок;

Соль, сахар, чёрный перец – по вкусу;

Гранат и лук – для подачи

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Приготовление:

Печень промыть. Нарезать на крупные куски 3х3х5 см. Вымочить в молоке и черносливе 30 минут, так перебьется запах субпродукта и образуется приятный аромат. Поперчить, посолить и добавить сахар, чтобы образовалась золотистая корочка при обжаривании и ушла горечь субпродукта. Добавить нарезанную кинзу. Жировую плёнку нарезать квадратиками с диагональю 15 см, чтобы в неё можно было завернуть конвертиком кусочки печенки. Каждый кусок печени аккуратно и плотно завернуть в сетку. Нанизать на шампур. Жарить печень в сетке на мангале на средних углях на расстоянии 4–5 сантиметров 15 минут.

Готовность блюда можно определить по изменению цвета и прозрачности сетки, как только она по выступающим углам обуглится, местами станет прозрачной, можно считать, что готово.

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