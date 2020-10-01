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Печень на мангале: рецепт Микаэля Арояна

01.10.2020

Наверное, вы еще не готовили сытный шашлык из печени на мангале, потому что считаете, что и так не очень сочный продукт станет совсем жестким? Специалист по мясу Микаэль Ароян знает, какой необычный ингредиент спасёт ситуацию!

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шашлык на природе

Ингредиенты:

  • Говяжья печень – 2,2 кг;
  • Молоко – 500 мл;
  • Чернослив – 50 г;
  • Сальник свиной (жировая сетка) – 1 кг;
  • Кинза – пучок;
  • Соль, сахар, чёрный перец – по вкусу;
  • Гранат и лук – для подачи

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Приготовление:

  1. Печень промыть. Нарезать на крупные куски 3х3х5 см. Вымочить в молоке и черносливе 30 минут, так перебьется запах  субпродукта и образуется приятный аромат.
  2. Поперчить, посолить и добавить сахар, чтобы образовалась золотистая корочка при обжаривании и ушла горечь субпродукта. Добавить нарезанную кинзу.
  3. Жировую плёнку нарезать квадратиками с диагональю 15 см, чтобы в неё можно было завернуть конвертиком кусочки печенки.
  4. Каждый кусок печени аккуратно и плотно завернуть в сетку. Нанизать на шампур.
  5. Жарить печень в сетке на мангале на средних углях на расстоянии 4–5 сантиметров 15 минут.

Готовность  блюда можно определить по изменению цвета и прозрачности сетки, как только она по выступающим углам обуглится, местами станет прозрачной, можно считать, что готово.

Video: Печень на мангале: рецепт Микаэля Арояна

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