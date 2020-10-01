Напевно, ви досі не готували ситний шашлик з печінки на мангалі, тому що вважаєте, що і так не дуже соковитий продукт стане зовсім жорстким? Спеціаліст з м’яса Мікаель Ароян знає, який незвичайний інгредієнт врятує ситуацію!

Більше на тему: Як приготувати рибу на мангалі – рецепт Ольги Мартиновської

Інгредієнти:

Яловича печінка – 2,2 кг;

Молоко – 500 мл;

Чорнослив – 50 г;

Сальник свинячий (жирова сітка) – 1 кг;

Кінза – пучок;

Сіль, цукор, чорний перець – до смаку;

Гранат і цибуля – для подачі

Більше на тему: Шашлик в гранатовому соці від Миколи Тищенка

Приготування:

Печінку промити. Нарізати на великі шматки 3х3х5 см. Вимочити в молоці та чорносливі 30 хвилин, так переб’ється запах субпродукту й утвориться приємний аромат. Поперчити, посолити і додати цукор, щоб утворилася золотава скоринка при обсмажуванні та пішла гіркота субпродукту. Додати нарізану кінзу. Жирову плівку нарізати квадратиками з діагоналлю 15 см, щоб у неї можна було загорнути конвертиком шматочки печінки. Кожен шматок печінки обережно і щільно загорнути в сітку. Нанизати на шампур. Печінка в сітці на мангалі смажиться на середньому вугіллі на відстані 4-5 сантиметрів 15 хвилин.

Готовність страви можна визначити за зміною кольору та прозорістю сітки: як тільки вона по виступаючих кутах обвуглиться, а місцями стане прозорою, можна вважати, що готово.

Video: Печінка на мангалі: рецепт Мікаеля Арояна Як приготувати печінку на мангалі? Рецепт печінки на мангалі покроково. Як приготувати печінку на мангалі самостійно - читайте рецепт у матеріалі