Печінка на мангалі: рецепт Мікаеля Арояна
01.10.2020
Напевно, ви досі не готували ситний шашлик з печінки на мангалі, тому що вважаєте, що і так не дуже соковитий продукт стане зовсім жорстким? Спеціаліст з м’яса Мікаель Ароян знає, який незвичайний інгредієнт врятує ситуацію!
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Інгредієнти:
- Яловича печінка – 2,2 кг;
- Молоко – 500 мл;
- Чорнослив – 50 г;
- Сальник свинячий (жирова сітка) – 1 кг;
- Кінза – пучок;
- Сіль, цукор, чорний перець – до смаку;
- Гранат і цибуля – для подачі
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Приготування:
- Печінку промити. Нарізати на великі шматки 3х3х5 см. Вимочити в молоці та чорносливі 30 хвилин, так переб’ється запах субпродукту й утвориться приємний аромат.
- Поперчити, посолити і додати цукор, щоб утворилася золотава скоринка при обсмажуванні та пішла гіркота субпродукту. Додати нарізану кінзу.
- Жирову плівку нарізати квадратиками з діагоналлю 15 см, щоб у неї можна було загорнути конвертиком шматочки печінки.
- Кожен шматок печінки обережно і щільно загорнути в сітку. Нанизати на шампур.
- Печінка в сітці на мангалі смажиться на середньому вугіллі на відстані 4-5 сантиметрів 15 хвилин.
Готовність страви можна визначити за зміною кольору та прозорістю сітки: як тільки вона по виступаючих кутах обвуглиться, а місцями стане прозорою, можна вважати, що готово.
Video: Печінка на мангалі: рецепт Мікаеля Арояна
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