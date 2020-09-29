Хотите удивить близких оригинальным бисквитом? Приготовьте бисквитный пирог с лисичками и сыром! Рецептом поделился кулинар Сергей Калинин.

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Ингредиенты:

Лисички – 150 г

Белые грибы – 150 г

Луковица – 1 шт.

Яйца (разделить на желтки и белки) – 4 шт.

Мука – 1,5 ст. л.

Молоко – 150 мл

Соль, перец по вкусу

Оливковое масло (для обжаривания) – 2 ст. л.

Сыр твердый – 50 г

Для начинки: творог – 250 г, укроп – 1 пучок, чеснок – 1 головка

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Приготовление:

Лисички и белые грибы хорошо промыть под проточной водой и обсушить. Лук мелко порубить и слегка обжарить на оливковом масле. Затем добавить мелко порезанные грибы и жарить, пока не выпарится лишняя жидкость. Добавить муку и перемешать. Затем влить молоко и готовить, пока соус не загустеет. Получился бешамель с грибами. Остудить. Переложить в глубокую миску. Отделить яичные белки от желтков. Слегка взбить белки с щепоткой соли. Желтки соединить с грибами и хорошо перемешать. Ввести взбитые белки и перемешать снизу вверх. Выложить тесто в выстеленный пергаментом противень. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут. Бисквит хорошо поднимется, но потом слегка осядет. Так и должно быть. Полностью его остудить. Остывший бисквит разрезать на 3 части. Творог перемешать с мелко нарубленной петрушкой. Полученным кремом намазать одну часть бисквита. Сверху посыпать натертым на мелкой терке твердым сыром Накрыть следующим слоем бисквита и также сначала намазать творожным кремом, а потом посыпать натертым твердым сыром. Накрыть третьей частью бисквита и хорошо прижать, чтобы сыры слегка “поженились”. Обмазать полученный “кирпичик” остатками крема со всех сторон и обсыпать стружкой из твердого сыра. Хорошо охладить торт в холодильнике и подавать к столу.

Video: Бисквитный пирог с лисичками и сыром Приготовьте этот вкуснейший бисквитный пирог с лисичками и сыром и он станет вашим коронным блюдом! Осень - самое время для бисквитного пирога с лисичками и сыром