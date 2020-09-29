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Бисквитный пирог с лисичками и сыром

29.09.2020

Хотите удивить близких оригинальным бисквитом? Приготовьте бисквитный пирог с лисичками и сыром! Рецептом поделился кулинар Сергей Калинин.

рецепт грибного пирога

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Ингредиенты:

  • Лисички – 150 г
  • Белые грибы – 150 г
  • Луковица – 1 шт.
  • Яйца (разделить на желтки и белки) – 4 шт.
  • Мука – 1,5 ст. л.
  • Молоко – 150 мл
  • Соль, перец по вкусу
  • Оливковое масло (для обжаривания) – 2 ст. л.
  • Сыр твердый – 50 г
  • Для начинки: творог – 250 г, укроп – 1 пучок, чеснок – 1 головка

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Приготовление:

  1. Лисички и белые грибы хорошо промыть под проточной водой и обсушить.
  2. Лук мелко порубить и слегка обжарить на оливковом масле. Затем добавить мелко порезанные грибы и жарить, пока не выпарится лишняя жидкость.
  3. Добавить муку и перемешать.
  4. Затем влить молоко и готовить, пока соус не загустеет. Получился бешамель с грибами. Остудить. Переложить в глубокую миску.
  5. Отделить яичные белки от желтков. Слегка взбить белки с щепоткой соли.
  6. Желтки соединить с грибами и хорошо перемешать. Ввести взбитые белки и перемешать снизу вверх.
  7. Выложить тесто в выстеленный пергаментом противень. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.
  8. Бисквит хорошо поднимется, но потом слегка осядет. Так и должно быть. Полностью его остудить.
  9. Остывший бисквит разрезать на 3 части.
  10. Творог перемешать с мелко нарубленной петрушкой. Полученным кремом намазать одну часть бисквита.
  11. Сверху посыпать натертым на мелкой терке твердым сыром
  12. Накрыть следующим слоем бисквита и также сначала намазать творожным кремом, а потом посыпать натертым твердым сыром. Накрыть третьей частью бисквита и хорошо прижать, чтобы сыры слегка “поженились”.
  13. Обмазать полученный “кирпичик” остатками крема со всех сторон и обсыпать стружкой из твердого сыра.
  14. Хорошо охладить торт в холодильнике и подавать к столу.

Video: Бисквитный пирог с лисичками и сыром

Приготовьте этот вкуснейший бисквитный пирог с лисичками и сыром и он станет вашим коронным блюдом! Осень - самое время для бисквитного пирога с лисичками и сыром

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