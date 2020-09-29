Бисквитный пирог с лисичками и сыром
29.09.2020
Хотите удивить близких оригинальным бисквитом? Приготовьте бисквитный пирог с лисичками и сыром! Рецептом поделился кулинар Сергей Калинин.
Больше по теме: Как выбрать сладкую и полезную тыкву
Ингредиенты:
- Лисички – 150 г
- Белые грибы – 150 г
- Луковица – 1 шт.
- Яйца (разделить на желтки и белки) – 4 шт.
- Мука – 1,5 ст. л.
- Молоко – 150 мл
- Соль, перец по вкусу
- Оливковое масло (для обжаривания) – 2 ст. л.
- Сыр твердый – 50 г
- Для начинки: творог – 250 г, укроп – 1 пучок, чеснок – 1 головка
Больше по теме: Лодочки из кабачков: рецепт от Татьяны Литвиновой
Приготовление:
- Лисички и белые грибы хорошо промыть под проточной водой и обсушить.
- Лук мелко порубить и слегка обжарить на оливковом масле. Затем добавить мелко порезанные грибы и жарить, пока не выпарится лишняя жидкость.
- Добавить муку и перемешать.
- Затем влить молоко и готовить, пока соус не загустеет. Получился бешамель с грибами. Остудить. Переложить в глубокую миску.
- Отделить яичные белки от желтков. Слегка взбить белки с щепоткой соли.
- Желтки соединить с грибами и хорошо перемешать. Ввести взбитые белки и перемешать снизу вверх.
- Выложить тесто в выстеленный пергаментом противень. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.
- Бисквит хорошо поднимется, но потом слегка осядет. Так и должно быть. Полностью его остудить.
- Остывший бисквит разрезать на 3 части.
- Творог перемешать с мелко нарубленной петрушкой. Полученным кремом намазать одну часть бисквита.
- Сверху посыпать натертым на мелкой терке твердым сыром
- Накрыть следующим слоем бисквита и также сначала намазать творожным кремом, а потом посыпать натертым твердым сыром. Накрыть третьей частью бисквита и хорошо прижать, чтобы сыры слегка “поженились”.
- Обмазать полученный “кирпичик” остатками крема со всех сторон и обсыпать стружкой из твердого сыра.
- Хорошо охладить торт в холодильнике и подавать к столу.
Video: Бисквитный пирог с лисичками и сыром
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=