Бісквітний пиріг з лисичками та сиром
29.09.2020
Хочете здивувати близьких оригінальним бісквітом? Приготуйте бісквітний пиріг з лисичками та сиром! Рецептом поділився кулінар Сергій Калінін.
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Складові:
- Лисички – 150 г
- Білі гриби – 150 г
- Цибулина – 1 шт.
- Яйця (розділити на жовтки та білки) – 4 шт.
- Борошно – 1,5 ст. л.
- Молоко – 150 мл
- Сіль, перець за смаком
- Оливкова олія (для обсмажування) – 2 ст. л.
- Сир твердий – 50 г
- Для начинки: сир – 250 г, кріп – 1 пучок, часник – 1 головка
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Приготування:
- Лисички та білі гриби добре промити під проточною водою й обсушити.
- Цибулю дрібно порубати й злегка обсмажити на оливковій олії. Потім додати дрібно порізані гриби і смажити, поки не випарується зайва рідина.
- Додати борошно та перемішати.
- Потім влити молоко й готувати, доки соус не загусне. Вийшов бешамель з грибами. Охолодити. Перекласти в глибоку миску.
- Відокремити яєчні білки від жовтків. Злегка збити білки з дрібкою солі.
- Жовтки з’єднати з грибами й добре перемішати. Додати збиті білки та перемішати знизу вгору.
- Викласти тісто в застелене пергаментом деко. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин.
- Бісквіт спочатку добре підніметься, але потім злегка осяде. Так і має бути. Повністю його охолодити.
- Охолоджений бісквіт розрізати на 3 частини.
- Сир перемішати з дрібно нарубаною петрушкою. Отриманим кремом намастити одну частину бісквіта.
- Зверху посипати натертим на дрібній тертці твердим сиром.
- Накрити наступним шаром бісквіта й також спочатку намастити сирним кремом, а потім посипати натертим твердим сиром. Накрити третьою частиною бісквіта й добре притиснути, щоб сири злегка “одружилися”.
- Обмастити отриману “цеглинку” залишками крему з усіх боків та обсипати стружкою з твердого сиру.
- Добре охолодити торт в холодильнику й подавати до столу.
Video: Бісквітний пиріг з лисичками та сиром
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