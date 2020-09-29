Хочете здивувати близьких оригінальним бісквітом? Приготуйте бісквітний пиріг з лисичками та сиром! Рецептом поділився кулінар Сергій Калінін.

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Складові:

Лисички – 150 г

Білі гриби – 150 г

Цибулина – 1 шт.

Яйця (розділити на жовтки та білки) – 4 шт.

Борошно – 1,5 ст. л.

Молоко – 150 мл

Сіль, перець за смаком

Оливкова олія (для обсмажування) – 2 ст. л.

Сир твердий – 50 г

Для начинки: сир – 250 г, кріп – 1 пучок, часник – 1 головка

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Приготування:

Лисички та білі гриби добре промити під проточною водою й обсушити. Цибулю дрібно порубати й злегка обсмажити на оливковій олії. Потім додати дрібно порізані гриби і смажити, поки не випарується зайва рідина. Додати борошно та перемішати. Потім влити молоко й готувати, доки соус не загусне. Вийшов бешамель з грибами. Охолодити. Перекласти в глибоку миску. Відокремити яєчні білки від жовтків. Злегка збити білки з дрібкою солі. Жовтки з’єднати з грибами й добре перемішати. Додати збиті білки та перемішати знизу вгору. Викласти тісто в застелене пергаментом деко. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин. Бісквіт спочатку добре підніметься, але потім злегка осяде. Так і має бути. Повністю його охолодити. Охолоджений бісквіт розрізати на 3 частини. Сир перемішати з дрібно нарубаною петрушкою. Отриманим кремом намастити одну частину бісквіта. Зверху посипати натертим на дрібній тертці твердим сиром. Накрити наступним шаром бісквіта й також спочатку намастити сирним кремом, а потім посипати натертим твердим сиром. Накрити третьою частиною бісквіта й добре притиснути, щоб сири злегка “одружилися”. Обмастити отриману “цеглинку” залишками крему з усіх боків та обсипати стружкою з твердого сиру. Добре охолодити торт в холодильнику й подавати до столу.

Video: Бісквітний пиріг з лисичками та сиром Приготуйте цей смачний бісквітний пиріг з лисичками та сиром і він стане вашою коронною стравою! Осінь - саме час для бісквітного пирога з лисичками та сиром