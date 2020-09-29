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Бісквітний пиріг з лисичками та сиром

29.09.2020

Хочете здивувати близьких оригінальним бісквітом? Приготуйте бісквітний пиріг з лисичками та сиром! Рецептом поділився кулінар Сергій Калінін.

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Складові:

  • Лисички – 150 г
  • Білі гриби – 150 г
  • Цибулина – 1 шт.
  • Яйця (розділити на жовтки та білки) – 4 шт.
  • Борошно – 1,5 ст. л.
  • Молоко – 150 мл
  • Сіль, перець за смаком
  • Оливкова олія (для обсмажування) – 2 ст. л.
  • Сир твердий – 50 г
  • Для начинки: сир – 250 г, кріп – 1 пучок, часник – 1 головка

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Приготування:

  1. Лисички та білі гриби добре промити під проточною водою й обсушити.
  2. Цибулю дрібно порубати й злегка обсмажити на оливковій олії. Потім додати дрібно порізані гриби і смажити, поки не випарується зайва рідина.
  3. Додати борошно та перемішати.
  4. Потім влити молоко й готувати, доки соус не загусне. Вийшов бешамель з грибами. Охолодити. Перекласти в глибоку миску.
  5. Відокремити яєчні білки від жовтків. Злегка збити білки з дрібкою солі.
  6. Жовтки з’єднати з грибами й добре перемішати. Додати збиті білки та перемішати знизу вгору.
  7. Викласти тісто в застелене пергаментом деко. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин.
  8. Бісквіт спочатку добре підніметься, але потім злегка осяде. Так і має бути. Повністю його охолодити.
  9. Охолоджений бісквіт розрізати на 3 частини.
  10. Сир перемішати з дрібно нарубаною петрушкою. Отриманим кремом намастити одну частину бісквіта.
  11. Зверху посипати натертим на дрібній тертці твердим сиром.
  12. Накрити наступним шаром бісквіта й також спочатку намастити сирним кремом, а потім посипати натертим твердим сиром. Накрити третьою частиною бісквіта й добре притиснути, щоб сири злегка “одружилися”.
  13. Обмастити отриману “цеглинку” залишками крему з усіх боків та обсипати стружкою з твердого сиру.
  14. Добре охолодити торт в холодильнику й подавати до столу.

Video: Бісквітний пиріг з лисичками та сиром

Приготуйте цей смачний бісквітний пиріг з лисичками та сиром і він стане вашою коронною стравою! Осінь - саме час для бісквітного пирога з лисичками та сиром

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