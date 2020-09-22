Хотите приготовить настоящую томатную пасту, но боитесь, что процесс займет много времени и потребует кучу затрат? Специально для вас наш кулинар Евгений Клопотенко поделился простым рецептом домашней томатной пасты, которая удивит вас вкусом и легкостью приготовления!

Ингредиенты:

Помидоры – 4 шт.

Лук – 0,5 шт.

Сахар – 1 ч. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Лавровый лист – 1 шт.

Уксус (яблочный) – несколько капель

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Приготовление:

Помидоры бланшировать (бланширование – кратковременная обработка продукта кипятком или паром), нарезать и довести до кипения на среднем огне под крышкой. В кипящие помидоры добавить измельченный лук. Довести массу до кипения, после чего слить сок. Повторить этот процесс 2–3 раза. Снять массу с огня, перебить в пюре. Добавить соль, сахар, лавровый лист. Варить на маленьком огне примерно 3 часа. В конце в почти готовую пасту добавить уксус.

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