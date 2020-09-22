Вкуснейшая томатная паста по рецепту Евгения Клопотенко
22.09.2020
Хотите приготовить настоящую томатную пасту, но боитесь, что процесс займет много времени и потребует кучу затрат? Специально для вас наш кулинар Евгений Клопотенко поделился простым рецептом домашней томатной пасты, которая удивит вас вкусом и легкостью приготовления!
Ингредиенты:
- Помидоры – 4 шт.
- Лук – 0,5 шт.
- Сахар – 1 ч. л.
- Соль – 0,5 ч. л.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Уксус (яблочный) – несколько капель
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Приготовление:
- Помидоры бланшировать (бланширование – кратковременная обработка продукта кипятком или паром), нарезать и довести до кипения на среднем огне под крышкой.
- В кипящие помидоры добавить измельченный лук.
- Довести массу до кипения, после чего слить сок. Повторить этот процесс 2–3 раза.
- Снять массу с огня, перебить в пюре.
- Добавить соль, сахар, лавровый лист.
- Варить на маленьком огне примерно 3 часа.
- В конце в почти готовую пасту добавить уксус.
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