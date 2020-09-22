Хочете приготувати справжню томатну пасту, але боїтеся, що процес потребуватиме багато часу та витрат? Спеціально для вас наш кулінар Євген Клопотенко поділився простим рецептом домашньої томатної пасти, яка здивує вас смаком і легкістю приготування!

Інгредієнти:

Помідори – 4 шт.

Цибуля – 0,5 шт.

Цукор – 1 ч. л.

Сіль – 0,5 ч. л.

Лавровий лист – 1 шт.

Оцет (яблучний) – декілька крапель

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Приготування

Помідори пробланширувати, нарізати і довести до кипіння на середньому вогні під кришкою. В киплячі помідори додати подрібнену цибулю. Довести масу до кипіння, після чого злити сік. Повторити цей процес 2–3 рази. Зняти масу з вогню, перебити в пюре. Додати сіль, цукор, лавровий лист. Варити на маленькому вогні приблизно 3 години. Наприкінці в майже готову пасту додати оцет.

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